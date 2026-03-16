Арсений Громов Опубликована сегодня в 14:41

Билет за двести рублей: поездки на автобусе между городами Камчатки станут дороже из-за налички

С 1 апреля 2026 года на Камчатке изменится тарифная политика на коммерческом автобусном маршруте № 104к, связывающем Петропавловск-Камчатский и Елизово. Перевозчик уведомил Министерство транспорта региона об установлении фиксированной цены за проезд при расчете наличными. Стоимость билета составит 200 рублей, независимо от протяженности пути. Для пользователей банковских карт система расчетов останется прежней и сохранит дифференциацию по зонам проезда.

Новая стоимость поездки

Введение единого тарифа в 200 рублей радикально меняет правила использования маршрута № 104к для тех, кто предпочитает бумажные деньги. Ранее стоимость проезда рассчитывалась с учетом пройденного расстояния, однако с началом апреля расчетная модель для наличных средств будет упразднена.

Фиксация цены на уровне 200 рублей означает существенное удорожание для пассажиров большинства остановочных пунктов. Теперь вне зависимости от того, проедет ли человек короткий отрезок по городу или отправится в путь до соседнего Елизова, размер платежа останется неизменным.

Важно учитывать, что изменения касаются исключительно наличного способа оплаты. Вся документация по обновленным правилам уже передана перевозчиком в региональное Министерство транспорта для официального утверждения.

Сохранение тарифов для безнала

Пассажирам, использующим банковские карты, беспокоиться об индексации не стоит. Стоимость проезда при безналичном расчете останется прежней и сохранит сложную структуру, привязанную к километражу.

Так, поездка в черте Петропавловска-Камчатского по-прежнему обойдется в 50 рублей. Перемещение по участкам за городом сохраняет градацию: от 10-го до 20-го километра и от 20-го километра до Елизова цена составит 80 рублей, а дальние поездки до Елизова от 10-го километра — 100 рублей.

Максимальные тарифы при оплате картой установлены на направлениях от КП: до 20-го километра стоимость составит 110 рублей, а до самого Елизова — 135 рублей. Стоимость перевозки багажа не зависит от способа расчета и составляет 55 рублей.

Цели транспортной политики

В региональном Министерстве транспорта пояснили, что подобный шаг со стороны компании-перевозчика направлен на то, чтобы перевести основной поток пассажиров на безналичный расчет. Отказ от наличных денег позволяет сделать процесс посадки быстрее, что благотворно сказывается на соблюдении графика движения на загруженных пригородных маршрутах.

"Таким образом перевозчик стимулирует пассажиров активнее пользоваться безналичной оплатой, которая для большинства категорий поездок остается более выгодной", — сообщили в ведомстве.

Для регулярных пассажиров безналичная оплата остается гораздо более экономичным вариантом. Учитывая разрыв в цене между 200 рублями за наличные и максимальными 135 рублями по карте за самый длинный маршрут, разница в стоимости ощутима при ежедневных поездках на работу или по делам.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам
Редактор Марина Верес
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru, закончила МГУ. Имеет опыт работы в российских СМИ. Эксперт по медиаменеджменту и верификации данных.

