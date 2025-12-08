Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаги Камбоджи и Тайланда
Флаги Камбоджи и Тайланда
© commons.wikimedia.org by Unknown author is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:43

Камбоджа призывает к расследованию: как вторжение тайских танков в Прейчан привело к трагедии

Новое обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей привело к жертвам среди мирных жителей

В результате обострения конфликта между Таиландом и Камбоджей, вооруженные силы Таиланда ввели танки в приграничную зону, что привело к новым жертвам среди мирных жителей. Об этом сообщает газета Khmer Times, ссылаясь на кадры с камер видеонаблюдения, установленных в провинции Бонтей-Миенчей Камбоджи.

Нападение тайских сил

На опубликованных фотографиях видны два танка, которые якобы принадлежат вооруженным силам Таиланда. Эти боевые машины и военные подразделения пересекли границу на северо-западе Камбоджи, где она была ограждена колючей проволокой, а затем вторглись в камбоджийскую деревню Прейчан. Этот инцидент стал новым этапом эскалации конфликта между двумя странами.

8 декабря Камбоджа официально сообщила Группе наблюдателей АСЕАН о возобновлении боевых действий на своей границе с Таиландом, призвав провести полное расследование происшествия. В сообщении Министерства обороны Камбоджи указывается, что нападение тайских войск произошло около 05:00 утра (01:00 мск). Это нападение стало результатом нескольких дней провокационных действий с стороны Таиланда в приграничных районах, что, по мнению камбоджийских властей, стало поводом для нового обострения конфликта.

Потери среди мирных жителей

По данным камбоджийского Минобороны, в результате столкновений в приграничной зоне погибли как минимум четыре мирных жителя, а ещё девять получили ранения. Эти потери стали очередным трагическим следствием затянувшегося противостояния между двумя соседними странами, которое продолжает угрожать стабильности в регионе.

