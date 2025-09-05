Локализация ключевых узлов: как новый завод изменит рынок грузовиков

Холдинг КАМАЗ объявил о планах возведения завода по производству раздаточных коробок для грузовиков. Предприятие разместят на территории Столыпинского индустриального парка в Саратове. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Инвестиции и сроки

Общие инвестиции в проект составят 20 млрд рублей .

Начало строительства запланировано на 2026 год .

Завершение — в 2027 году.

Поддержка государства

Из федерального бюджета уже выделено 1,5 млрд рублей. Эти средства направят на подготовку энергетической инфраструктуры для будущего предприятия.

Значение проекта

Новый завод позволит укрепить производственные мощности КАМАЗа и снизить зависимость от поставок комплектующих, обеспечив локализацию важнейших узлов для грузовиков. Для региона это также новые рабочие места и развитие индустриального кластера.