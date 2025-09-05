Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
камаз
камаз
© dvizhok.su by пресс-служба ПАО «КАМАЗ» is licensed under Free More info
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:03

Локализация ключевых узлов: как новый завод изменит рынок грузовиков

В Саратове начнётся строительство завода КАМАЗа по выпуску раздаточных коробок в 2026 году

Холдинг КАМАЗ объявил о планах возведения завода по производству раздаточных коробок для грузовиков. Предприятие разместят на территории Столыпинского индустриального парка в Саратове. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Инвестиции и сроки

  • Общие инвестиции в проект составят 20 млрд рублей.

  • Начало строительства запланировано на 2026 год.

  • Завершение — в 2027 году.

Поддержка государства

Из федерального бюджета уже выделено 1,5 млрд рублей. Эти средства направят на подготовку энергетической инфраструктуры для будущего предприятия.

Значение проекта

Новый завод позволит укрепить производственные мощности КАМАЗа и снизить зависимость от поставок комплектующих, обеспечив локализацию важнейших узлов для грузовиков. Для региона это также новые рабочие места и развитие индустриального кластера.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Кузнецке внедрят проект по повышению физподготовки школьников — Златогорский вчера в 15:33

В Кузнецке школьников будут оценивать не только по предметам, но и по подтягиваниям

В Кузнецке запускают проект по развитию физподготовки школьников. Школы и педагоги с лучшими результатами получат премии и спортинвентарь.

Читать полностью » В лесах Пензенской области обнаружен новый вид переносчика боррелиоза вчера в 15:16

В лесах Пензы новый враг: эти насекомые кусают хуже клещей

В лесах Пензенской области появились лосиные мухи — опасные переносчики боррелиоза. Репелленты на них почти не действуют, а избавиться крайне трудно.

Читать полностью » В школах России вместо звонков будут звучать современные песни — Минпросвещения вчера в 14:13

"Катюша" и "Азбука" вместо трели: чем удивят школьные перемены

В сентябре в российских школах вместо звонков вновь зазвучат песни — от современных детских композиций до классики. Что изменит проект «Мелодии вместо звонков»?

Читать полностью » Задолженность пензенцев по кредитам на 1 июля 2025 года достигла 234 млн рублей — Росстат вчера в 13:11

Пензенцы должны меньше всех: как регион обошёл соседей по долгам

Жители Пензенской области должны банкам 234 млн руб., при этом их долговая нагрузка одна из самых низких в ПФО. Почему регион оказался в числе аутсайдеров?

Читать полностью » Росстат сообщил о росте зарплат в Пензенской области до 63,9 тыс. рублей вчера в 12:11

64 тысячи против 96: как живут жители Пензенской области на фоне остальной России

Средняя зарплата в Пензенской области выросла на 18,3% и составила 63 956 руб., но остаётся ниже среднероссийского уровня — чем это объясняется?

Читать полностью » Жители Пензенской области получат 1 млн рублей регионального семейного капитала вчера в 2:26

Второй ребёнок — новые возможности: семьи получат помощь на жильё

В Пензенской области семьи с двумя детьми смогут получить 1 млн рублей на жильё. Главное условие — успеть подать заявление в течение года.

Читать полностью » ФСБ: пензенец пытался через поддельные документы завладеть 670 вагонами в ЛНР и ДНР вчера в 0:16

Подпись на бумаге — и сотни вагонов в кармане? ФСБ остановила схему

41-летнего жителя Пензенской области обвинили в афере с железнодорожными вагонами. Мужчина подделал документы, но его схему вскрыла ФСБ.

Читать полностью » Новые правила больничных в России: пятый листок нетрудоспособности дадут только на 3 дня 03.09.2025 в 23:06

Пятый лишний: как новый закон превратил больничный в экзамен на выносливость

С 1 сентября изменился порядок выдачи больничных. Пятый за полгода лист нетрудоспособности теперь ограничен, но есть исключения и возможность продления.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Подготовка места для родов кошки: рекомендации ветеринаров
Дом

Организатор порядка объяснила, как правильно поступать с ненужными подарками
Садоводство

От Антоновки до весны: лайфхаки опытных садоводов для идеального хранения яблок
Наука и технологии

3800-летняя глиняная фигурка жабы из Перу раскрыла неожиданные факты о цивилизации Караль
Еда

Лечо из болгарского перца и томатов: рецепт, который подходит для супов и подливок
Общество

ВТБ: роботизация и ИИ станут драйверами роста российской промышленности — мнение крупнейшего банка
Наука и технологии

iPhone в России могут уйти в серый сегмент без версии RuStore для iOS
ПФО

Власти Пензенской области сообщили о планах открыть 20 новых зарядных станций для электрокаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet