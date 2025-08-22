Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Беспилотный КАМАЗ
Беспилотный КАМАЗ
© commons.wikimedia.org by MARSEL BADYKSHIN is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:16

600 новых тягачей уже в пути: КАМАЗ заключил крупнейший контракт на газомоторы

КАМАЗ начал поставки газомоторных тягачей 54901 по соглашению с NATCAR — пресс-служба

Камский автозавод заключил крупный контракт с транспортной компанией NATCAR. В течение года заказчику будет передано 600 тягачей КАМАЗ-54901 в версии с газомоторным двигателем. Первая партия — 30 машин — уже отправлена. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Техника и возможности
Газомоторный тягач КАМАЗ-54901 оснащён двигателем Р6 мощностью 460 л. с., переведённым на работу на сжиженном метане.

  • два криобака суммарным объёмом 1060 литров,
  • запас хода — до 1600 км на одной заправке.

Такие характеристики делают модель выгодной для дальних грузоперевозок, снижая топливные расходы и соответствуя современным экологическим стандартам.

Контракт и стратегия развития
Соглашение о сотрудничестве КАМАЗ и NATCAR подписали на Петербургском международном экономическом форуме 2025. Документ закрепляет курс на развитие газомоторной техники и внедрение альтернативных видов топлива в коммерческих перевозках.

Итог
Новая поставка стала важным шагом в масштабировании экологичных решений в грузовом транспорте: газомоторные КАМАЗы не только экономичнее дизельных, но и чище для окружающей среды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инструкторы по вождению объяснили, как замедлить автомобиль при отказе тормозов сегодня в 9:26

Тормоза предали на скорости: как спасти себя и машину в критический момент

Что делать, если в машине с "автоматом" на ходу отказали тормоза? Советы экспертов и практические шаги, которые помогут сбросить скорость и сохранить контроль.

Читать полностью » Geely Preface 2025 в Белоруссии подешевел до уровня Lada Vesta сегодня в 8:23

Китайский седан бизнес-класса встал вровень с Vesta: такого ценового трюка от Geely никто не ожидал

Geely Preface в Белоруссии подешевел почти до уровня Lada Vesta. Как получилось, что представительский седан теперь стоит как популярный бюджетник?

Читать полностью » Глава Infiniti в США Тиаго Кастро анонсировал ежегодный выпуск новых моделей сегодня в 8:17

Вместо суперкаров за миллионы — все смотрели на новый Infiniti QX65

Infiniti выбрала Monterey Car Week, чтобы представить кроссовер QX65. Компания рассчитывает, что модель станет важным шагом в возрождении бренда.

Читать полностью » KIA снизила цену на Ceed Tourer 2025 в Европе до 27 тысяч евро сегодня в 7:17

Скидка, которой не ждали: почему KIA Ceed Tourer внезапно стал самым выгодным выбором

KIA Ceed Tourer 2025 неожиданно подешевел почти на 4700 евро: универсал теперь выгоднее популярных кроссоверов и конкурентов вроде Skoda Octavia.

Читать полностью » Chevrolet стала лидером продаж в Казахстане в июле благодаря модели Cobalt сегодня в 7:12

Секрет успеха: этот Chevrolet стал самым продаваемым в Казахстане

Chevrolet установил рекорд на казахстанском рынке, возглавив июльские продажи. Главная роль в успехе досталась модели Cobalt.

Читать полностью » В Чехии представили Toyota Crown 2025 — модель недоступна официально в Европе сегодня в 6:43

Toyota Crown 2025 показала характер на дороге — до Lexus рукой подать

В Чехии впервые показали Toyota Crown 2025 — роскошный седан с динамикой Lexus и ценой Camry. Узнайте, почему он стал главной сенсацией рынка.

Читать полностью » сегодня в 6:12

Тишина обошлась в сотни миллионов: что произошло на "АвтоВАЗе", пока рабочие отдыхали

Во время корпоративного отпуска "АвтоВАЗ" вложил 347 млн рублей в модернизацию: роботы, новые линии и подготовка к выпуску кроссовера LADA Azimut.

Читать полностью » Продажи BMW и Mercedes в Китае падают на фоне роста местных электромобилей сегодня в 5:11

Десятки новеньких BMW в Китае оказались на свалке — причина ошеломляет

В Китае новенькие BMW зарастают сорняками. Почему европейский автопром теряет позиции и как китайские электромобили вытесняют немецких гигантов?

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Как ИИ помогает радиоволнам обходить препятствия: будущее беспроводных технологий
ЮФО

В Крыму пресечена деятельность сети телефонных мошенников, связанных с Украиной
Наука и технологии

Природа против технологий: как моллюски вдохновляют на создание новых материалов
Питомцы

Кошки требуют внимания: советы по взаимодействию с питомцем от ветеринаров
Туризм

Гости Красной Поляны могут зарегистрироваться на рейс и сдать багаж до поездки в аэропорт
Садоводство

Запах корицы, камфоры и бузины помогает отпугнуть полёвок с участка
Питомцы

Ветеринары объяснили, почему кошки не могут быть вегетарианцами
Авто и мото

Cadillac не выпускает электрический Blackwing из-за ограничений батарей и слабого рынка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru