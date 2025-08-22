600 новых тягачей уже в пути: КАМАЗ заключил крупнейший контракт на газомоторы

Камский автозавод заключил крупный контракт с транспортной компанией NATCAR. В течение года заказчику будет передано 600 тягачей КАМАЗ-54901 в версии с газомоторным двигателем. Первая партия — 30 машин — уже отправлена. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Техника и возможности

Газомоторный тягач КАМАЗ-54901 оснащён двигателем Р6 мощностью 460 л. с., переведённым на работу на сжиженном метане.

два криобака суммарным объёмом 1060 литров,

запас хода — до 1600 км на одной заправке.

Такие характеристики делают модель выгодной для дальних грузоперевозок, снижая топливные расходы и соответствуя современным экологическим стандартам.

Контракт и стратегия развития

Соглашение о сотрудничестве КАМАЗ и NATCAR подписали на Петербургском международном экономическом форуме 2025. Документ закрепляет курс на развитие газомоторной техники и внедрение альтернативных видов топлива в коммерческих перевозках.

Итог

Новая поставка стала важным шагом в масштабировании экологичных решений в грузовом транспорте: газомоторные КАМАЗы не только экономичнее дизельных, но и чище для окружающей среды.