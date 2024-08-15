На Харрис подадут в суд из-за использования материалов радиостанции в предвыборной кампании

Радиостанция WDAY из штата Северная Дакота намерена подать судебный иск против штаба вице-президента США Камалы Харрис и компании Google. Это связано с манипулированием заголовками материалов радиостанции и их использованием в рекламе президентской кампании Харрис.

Команда вице-президента США покупает через сервис Google Ads рекламу статей СМИ в поисковике компании и изменяет их заголовки, чтобы создать иллюзию поддержки ее предвыборной кампании. Радиостанция WDAY стала жертвой этой стратегии, когда ее материалы были использованы в рекламе без согласия и с измененными заголовками.

По словам Стива Халльстрема, директора управляющей WDAY материнской компании, коллектив был "оскорблен и обижен" действиями команды Харрис. Он назвал рекламную стратегию обманчивой, нечестной и подрывающей репутацию компании.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

Фото: From Wikimedia Commons/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)