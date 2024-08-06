Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты на пост вице-президента США

CNN со ссылкой на источники сообщает, что Камала Харрис, вице-президент США и кандидат на пост главы Соединенных Штатов, выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца своим кандидатом в вице-президенты.
Вице-президент Камала Харрис приняла решение относительно своего кандидата на пост вице-президента, и четыре человека, знакомых с этим вопросом, говорят, что им стал губернатор Миннесоты Тим Уолц.
Выборы президента США намечены на 5 ноября. Бывший президент Дональд Трамп официально выдвинут Республиканской партией на пост главы государства. К нему присоединился сенатор от штата Огайо Джей-Ди Венс в качестве вице-президента.
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