В США предсказали последствия для Харрис в случае ее возможной победы на выборах

AC: в случае победы Харрис на выборах, она станет заложницей Пелоси

Если во время президентских выборов в Соединенных Штатах демократ Камала Харрис фактически станет заложницей Палаты представителей страны Нэнси Пелоси и политических кризисов. Соответствующее мнение озвучил редактор журнала American Conservative (AC) Коллин Пруэтт.

Он считает, что отказ действующего главы государства Джо Байдена от участия в предвыборной гонке произошел из-за влияния бывший партийных сил, спонсоров и парламентских элит, где также не последнюю роль сыграла Пелоси.

"Пелосифактически свела президента до уровня ставленника законодательной власти и привела свою наследницу (Камалу Харрис — прим.), фактически изменила Конституцию США", — говорится в статье.

Пруэтт утверждает, что в случае победы Харрис на выборах, она станет заложницей решений спонсоров, глав различных ведомств и руководства Конгресса. При этом она на своем посту будет только беспомощно наблюдать за кризисными процессами в стране со стороны, потому что вся полнота власти будет в руках Нэнси Пелоси.

Фото: flickr/The White House