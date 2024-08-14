В США предсказали последствия для Харрис в случае ее возможной победы на выборах

Если во время президентских выборов в Соединенных Штатах демократ Камала Харрис фактически станет заложницей Палаты представителей страны Нэнси Пелоси и политических кризисов. Соответствующее мнение озвучил редактор журнала American Conservative (AC) Коллин Пруэтт.
Он считает, что отказ действующего главы государства Джо Байдена от участия в предвыборной гонке произошел из-за влияния бывший партийных сил, спонсоров и парламентских элит, где также не последнюю роль сыграла Пелоси.
"Пелосифактически свела президента до уровня ставленника законодательной власти и привела свою наследницу (Камалу Харрис — прим.), фактически изменила Конституцию США", — говорится в статье.
Пруэтт утверждает, что в случае победы Харрис на выборах, она станет заложницей решений спонсоров, глав различных ведомств и руководства Конгресса. При этом она на своем посту будет только беспомощно наблюдать за кризисными процессами в стране со стороны, потому что вся полнота власти будет в руках Нэнси Пелоси.
Фото: flickr/The White House
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