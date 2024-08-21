Харрис официально утвердили кандидатом от Демпартии на выборах в США

Американский государственный и политический деятель Камала Харрис по результатам недавно прошедшего формального голосования была официально установлена кандидаткой от Демпартии на президентский пост на 60-ых выборах в истории Соединённых Штатов. Об этом с места действия информировал журналист российского агентства РИА Новости.

Как сообщается, принятие решения состоялось на крытой арене United Center в Вест-Сайде Чикаго, штате Иллинойс, где на днях вышла с речью Камала Харрис, действующий американский лидер, а также американская общественная деятельница, учительница Джилл Трейси Джейкобс Байден. Ко всему прочему, в тот день на арене выступили и некоторые чиновники Демпартии. Первый голос в пользу 49-ого вице-президента был получен от одного из Средне-Атлантических штатов США — Делавэра.

Позже модератор голосования заявил, что американский политический деятель Камала Харрис официально утверждена кандидаткой от партии демократов на пост главы Соединённых Штатов Америки. После этого 49-ый вице-президент выразила благодарность выборным представителям за принятое решение.

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