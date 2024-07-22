У члена Демократической партии США, 49-ого вице-президента США Камалы Харрис, которая отныне является кандидатом на пост президента Соединённых Штатов Америки на выборах в этом году, слишком мало опыта в обороне и внешнеполитических вопросах. Об этом информирует американская медиа-организация в области политической журналистики Politico со ссылкой на экс-сотрудника Пентагона Джима Таунсенда.
Издание сообщает, что в реальности у американского политического деятеля нет должного опыта во внешнеполитических вопросах. Помимо этого, источник газеты акцентировал, что Камала Харрис плохо разбирается в обороне. По этой причине ей приходиться советоваться с должностными лицами, принимающими участие в формировании и принятии решения. Кроме того, в издании говориться, что львиная доля советников нового кандидата в президенты Штатов — традиционалисты. Джим Таунсенд заявил, что Камала Харрис редко интересуется подобными темами.
В прошедшие выходные 46-ой президент Соединённых Штатов Америки объявил о том, что выходит из гонки. Более того, он снял свою кандидатуру с выборов, которые должны пройти этой осенью. При этом новость о том, что Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру, была положительно принята действующим главой Штатов Джо Байденом. Кандидатуру члена Демократической партии решил прокомментировать и 45-ый президент США Дональд Трамп. По его словам, Камила Харрис не является для него сильным соперником.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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