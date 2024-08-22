У администрации Байдена нет стратегии по Украине, сообщил конгрессмен

Исполнительный офис действующего американского лидера Джо Байдена и его коллеги, 49-ого вице-президента Камалы Харрис, терпел полный крах из-за того, что у него не было стратегии по конфликту на Украине. Такое мнение высказал агентству РИА Новости американский военнослужащий, бизнесмен, телекомментатор и политик-республиканец Майкл Уолц.
Член палаты представителей США от Флориды сообщил, будучи на съезде Демпартии в третьем по численности населения городе в Штатах — Чикаго, что у нынешней администрации государства совершенно нет какой-либо стратегии по украинскому вопросу. Он также добавил, что это абсолютный провал.
Кроме того, по словам политика-республиканца, он старался заполучить от нынешнего правительства Соединённых Штатов Америки стратегии по конфликту на Украине посредством открытых официальных обращений, в индивидуальном порядке и даже в условиях засекреченности.
Фото: Flickr / The White House (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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