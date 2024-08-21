Маск устроил собственные "президентские выборы"

Бизнесмен и инвестор из США Илон Маск решил организовать в социальных сетях опрос, в соответствии с которым на данный момент 45-ый американский лидер Дональд Трамп обгоняет 49-ого вице-президента Камалу Харрис по уровню поддержки среди людей, использующих данную платформу. О происходящем сборе данных информирует российское агентство РИА Новости.
Основатель The Boring Company и соучредитель Neuralink и OpenAI принял решение организовать опрос, в ходе которого пользующиеся данной платформой люди должны отдать свой голос за бывшего американского лидера либо за демократа Харрис. В результате Трамп сильно лидирует. Он набрал 78,7%, в то время как его соперница получила оставшиеся чуть больше 20% голосов.
Как сообщается, сбор данных ещё не закончился.
Не так давно международная маркетингово-исследовательская компания Ipsos тоже организовала опрос совместно с испанской газетой ABC и американским ежедневным изданием Washington Post. Как оказалось, половина граждан Соединённых Штатов отдали свой голос за вице-президента, за Трампа — 45%. Таким образом, Харрис в данном опросе лидировала.
Фото: Flickr / MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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