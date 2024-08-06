Харрис получила рекордный среди демократов отрыв от Трампа, продемонстрировал опрос

Член Демократической партии США, 49-й вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис обгоняет 45-ого главу Штатов Дональда Трампа аж на четыре процентных пункта по поддержке избирателей. На сегодняшний день она находится среди членов Демократической партии на самой преимущественной позиции над экс-президентом за последний год. Об этом информирует американский новостной журнал Newsweek со ссылкой на итоги опроса, проведённого организацией бизнес-аналитики Morning Сonsult.
Как сообщается, американская компания бизнес-аналитики выяснила мнения граждан Соединённых Штатов Америки по поводу президентских выборов, которые должны состояться в государстве в конце осени. В соответствии с опросом, 49-й вице-президент получила поддержку 48% американцев, в тот момент как 45-ый глава Штатов — на 4% меньше.
Американский новостной журнал Newsweek отметил, что новый результат демократа является наибольшим отрывом и преимуществом кандидата от партии демократов над бывшим президентом практически за год.
Кроме данного опроса, было осуществлено ещё несколько. По результатам одного из таких сборов данных с участием граждан Соединённых Штатов, обладающих активным избирательным правом, было выяснено, что Камала Харрис получила 49% по поддержке среди молодых избирателей. Как сообщается, её результат на 9% выше, чем у 45-ого президента США.
Компания бизнес-аналитики информировала, что выяснение мнений американцев по поводу предстоящих президентских выборов производилось два дня, начиная со 2 августа. В опросах приняли участие чуть больше 11 тысяч граждан Штатов.
Фото: Flickr / The White House (the image is in the public domain)
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