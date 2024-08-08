Харрис пришлось замолчать после слов о победе Трампа

Протестующие против израильских действий граждане Соединённых Штатов Америки заставили 49-ого вице-президента США Камалу Харрис замолкнуть на предвыборном митинге, который проходил в городе Детройте на севере Штатов. Об этом информирует американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN.

На видеозаписи можно заметить, как участники демонстрации стали перебивать члена Демократической партии США, 49-ого вице-президента Соединённых Штатов Америки. Как сообщается, они стали громко кричать направленные против Израиля высказывания.

Услышав это, кандидатка на пост главы Штатов заявила, что если они хотят, чтобы 45-ый президент США Дональд Трамп одержал победу, то пусть сообщат об этом, а иначе она продолжит свою речь. Однако вместо того, чтобы толпа успокоилась, шум только усилился. По этой причине американскому политическому деятелю с возмущённым выражением лица пришлось подождать, пока настанет тишина.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)