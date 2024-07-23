Организаторы мероприятия, на котором выступала член Демократической партии Штатов, 49-й вице-президент США Камала Харрис, подключили голос действующего главы Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, который начал давать комментарии. Об этом информирует РИА Новости.
Во время мероприятия в штабе демократов американский политический деятель Харрис задала вопрос по громкой связи 46-ому президенту США Джо Байдену. Она поинтересовалась, смотрит ли он её выступление и слышит ли аплодисменты. Как сообщается, был получен ответ от человека с довольно похожим голосом на действующего президента Штатов. Отмечается, что он ответил утвердительно на вопросы.
Также сообщается, что организаторы не подключили Джо Байдена по видеосвязи, чтобы его увидели средства массовой информации.
Не так давно Джо Байден заразился тяжёлой острой респираторной инфекцией COVID-19. По этой причине на данный момент он вынужден оставаться на изоляции. Уже некоторое время действующий президент не появляется в публичных местах. В прошедшие выходные он даже объявил о своём выходе из гонки и снятии кандидатуры с ноябрьских выборов. Однако до этого он постоянно утверждал, что собирается бороться до конца. Позже он высказался положительно по поводу выдвижения кандидатуры на пост президента Камилы Харрис, которая, узнав о том, что Байден вышел из гонки, решила тоже побороться за этот пост.
Фото: Mike Kaplan (the image is in the public domain)
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