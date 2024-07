Члены Республиканской партии внесли резолюцию об импичменте члена Демократической партии США, 49-ого вице-президента Штатов Камалы Харрис и требуют отставки действующего президента государства Джо Байдена. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на их социальные сети.

На отрешении от должности Камалы Харрис за те преступные деяния, которые она сотворила, настаивает представитель Соединённых Штатов Америки в 5-м округе конгресса штата Теннесси Энди Оглс. Резолюция сообщает о нарушениях Камалы Харрис и предполагает, что в будущем решение будет передано в сенат.

Существует ещё одна резолюция, которая была внесена в конгресс американским политиком, являющимся представителем США в 1-м округе Южной Каролины, Нэнси Мэйс. Она требует задействовать 25 поправку к конституции Соединённых Штатов Америки, чтобы действующий глава государства был признан неспособным исполнять свою работу. От Камалы Харрис она требует как можно быстрее приступить к исполнению функций президента.

Фото: USCapitol (the image is in the public domain)