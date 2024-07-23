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Камала Харрис поблагодарила делегатов за выдвижение её кандидатуры
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Камала Харрис поблагодарила делегатов за выдвижение её кандидатуры

Вице-президент США Камала Харрис выразила признательность своим однопартийцам за оказанную поддержку. Она отметила, что гордится тем, что получила голоса делегатов, необходимые для выдвижения от своей партии, и с нетерпением ожидает возможности официально принять эту номинацию в ближайшее время.

Вице-президент также выразила благодарность действующему президенту Джо Байдену и тем членам Демократической партии, которые уже высказались в поддержку ее кандидатуры.

Харрис заявила о своих планах на ближайшие месяцы, в течение которых она намерена совершить поездку по стране и провести беседы с американцами о насущных проблемах. Она подчеркнула свое твердое намерение объединить партию и нацию, а также одержать победу над Дональдом Трампом на предстоящих в ноябре выборах.

Ранее сообщалось, что Харрис успешно заручилась поддержкой достаточного числа делегатов, что позволяет ей стать кандидатом в президенты от демократов.

Фото: From Wikimedia Commons/ The White House

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