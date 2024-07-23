Вице-президент США Камала Харрис выразила признательность своим однопартийцам за оказанную поддержку. Она отметила, что гордится тем, что получила голоса делегатов, необходимые для выдвижения от своей партии, и с нетерпением ожидает возможности официально принять эту номинацию в ближайшее время.
Вице-президент также выразила благодарность действующему президенту Джо Байдену и тем членам Демократической партии, которые уже высказались в поддержку ее кандидатуры.
Харрис заявила о своих планах на ближайшие месяцы, в течение которых она намерена совершить поездку по стране и провести беседы с американцами о насущных проблемах. Она подчеркнула свое твердое намерение объединить партию и нацию, а также одержать победу над Дональдом Трампом на предстоящих в ноябре выборах.
Ранее сообщалось, что Харрис успешно заручилась поддержкой достаточного числа делегатов, что позволяет ей стать кандидатом в президенты от демократов.
Фото: From Wikimedia Commons/ The White House
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