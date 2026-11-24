В Камском бассейне официально завершился навигационный период 2026 года. По данным Росморречфлота, сезон ознаменовался ростом основных показателей транспортной активности как в грузовом, так и в пассажирском секторах.

Общий объем перевезенных грузов по внутренним водным путям бассейна составил 15,6 млн тонн, что на 7,8% (или на 1,1 млн тонн) превышает показатели 2025 года. Положительная динамика зафиксирована и в пассажирских перевозках: число перевезенных людей увеличилось на 6%, достигнув отметки в 161,8 тыс. человек.

Техническая эксплуатация гидротехнических сооружений в текущем сезоне продолжалась 212 дней. За этот период через шлюзы прошло 15 837 судов, при этом было зафиксировано 6382 шлюзования.

Особенностью навигации 2026 года стало продление сроков работы Пермского, Чайковского и Нижне-Камского шлюзов. Решение о пролонгации было принято в связи с благоприятными гидрометеорологическими условиями и аномально теплой погодой. В результате в дополнительный период работы через ГТС прошли еще 304 судна (132 шлюзования).

Закрытие навигационного сезона на Нижне-Камском шлюзе состоялось 22 ноября. Последними через объект прошли теплоход "Алтай", а также земснаряд "МП-5" в сопровождении брандвахты "Б-687".