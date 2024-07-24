Магазинные сухофрукты проходят обработку диоксидом серы. Кроме того, от их употребления стоит отказаться аллергикам и людям с диабетом. Об этом NewsInfo.Ru сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Эксперт акцентировала на том, что в сухофруктах больше всего содержится именно углеводов, а точнее, сахар. По её словам, после того, как фрукты высушивают, они становятся ещё калорийнее, чем были.

"Нужно понимать, что любой сухофрукт — это концентрат. Белка там нет. Жира во фруктах или в ягодах тоже немного. В основном в сухофруктах содержатся углеводы, то есть сахар. Чем больше сахара, тем более калорийный фрукт. К тому же, если мы его высушили, то концентрация повышается. В среднем в 5 раз увеличивается калорийность", — сообщила Елена Соломатина.

Врач-диетолог также отметила сухофрукты, которые считаются одними из самых низкокалорийных. В этот список попало манго, инжир, изюм, барбарис, годжи (это тоже барбарис), черника, смородина, крыжовник, клюква, брусника. Однако калорийность изюма, как и яблока, может варьироваться в зависимости от их сорта. К более сладким, а значит, и более калорийным, эксперт отнесла виноград, курагу.

По словам Елены Соломатиной, магазинные сухофрукты проходят обработку диоксидом серы. Она объяснила, что так делают для того, чтобы продукт не портился. Дело в том, что каждый производитель хочет, чтобы его товар был привлекательным для потребителя. При этом сухофрукты имеют свойство быстро покрываться плесенью и гнить. Дабы предотвратить ухудшение продукта, его обрабатывают диоксидом серы как консервантом. Однако если самостоятельно сушить фрукты, например, недавно упавшее яблоко на огороде, то диоксида серы можно будет избежать.

"Обработка диоксидом серы — это вредно. Купленный продукт нужно хорошо промывать, желательно кипячёной водой, особенно если это курага, чернослив. Чернослив тоже иногда обрабатывают, но больше для того, чтобы он имел красивый вид. Курагу обрабатывают парафинсодержащими компонентами, маслами различными, которые зачастую оказываются не первой свежести", — рассказала кандидат медицинских наук.

Что касается вреда от сухофруктов, Елена Соломатина сообщила, что от них может появиться аллергия. Кроме того, они повышают уровень глюкозы в крови, что не особо хорошо сказывается на людях, у которых есть диабет.

"Прежде всего, аллергия, как и на любые фрукты. Помимо этого, возрастает в несколько раз концентрация сахаров, поскольку там и сахароза, и фруктоза. Съеденные сухофрукты будут откладываться в жировую ткань у тех, у кого инсулинорезистентность, диабет. В продукции, где больше фруктозы, с одной стороны, не будет повышаться уровень глюкозы до определенного количества, а с другой — лептин не будет вырабатываться", — объяснила Елена Соломатина.

Помимо минусов, есть и определённые достоинства сухофруктов. Они не дают сахарам моментально всасываться. К тому же в сухофруктах много калия, магния и послабляющий эффект. Они полезны клетчаткой. Однако надо понимать, что у некоторых из-за избытка концентрации клетчатки, её изобилия может начаться жуткое брожение, вздутие, метеоризм. Так происходит, особенно у тех, кто не привык потреблять достаточное количество клетчатки, предупредила врач-диетолог.

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