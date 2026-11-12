Турция отправила Kalkan в открытое море: проверка совпала с усилиями по охране вод Сомали

Турецкая компания Baykar провела первые летные испытания беспилотника вертикального взлета и посадки Kalkan в море. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции, опубликовав серию фотографий.

Аппарат взлетел с фрегата «Гелиболу», который в это время в составе оперативной группы ВМС Турции у берегов Сомали находился в Индийском океане. Подробности полета в министерстве не раскрыли — только показали снимки.

Что умеет Kalkan

Kalkan создан для разведки и наблюдения. Взлетает и садится он на электромоторах, а в горизонтальном полете переключается на двигатель внутреннего сгорания. Беспилотник может пройти весь цикл — взлет, полет по маршруту и посадку — полностью автономно, а может работать и в полуавтоматическом режиме.

Основные характеристики:

размах крыла — 5 м;

максимальная скорость — 55 узлов (102 км/ч);

продолжительность полета — до 6 часов;

полезная нагрузка — до 3 кг.

Быстросъемный модуль полезной нагрузки может нести оптико-электронные и инфракрасные камеры, а также лазерный дальномер.

Зачем испытания у Сомали

Испытания в ходе похода оперативной группы вписываются в турецкую программу помощи Сомали, которая должна помочь стране защищать свои воды от пиратов и браконьеров. Для таких задач и нужен Kalkan — прежде всего как средство морской разведки.

Вооруженные силы Турции официально получили Kalkan 20 августа 2026 года на церемонии на борту фрегата «Оруч Рейс». Еще в ноябре 2025 года Baykar показала, что беспилотник способен в полете запускать малогабаритный FPV-дрон. О боевом применении Kalkan компания пока не сообщает. По итогам 2025 года Baykar экспортировала продукции на 2,2 млрд долларов.