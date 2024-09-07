Житель Карелии спас иностранца с сыном в Калининградской области, но сам погиб

Происшествие случилось в Калининградской области. Турист из Петрозаводска гулял с невестой по пляжу и услышал крик. Стало известно, что тонул турист из Германии с сыном, сообщает "Комсомольская правда".
Россиянин бросился на помощь и вытащил утопающих, однако сам выбраться не смог.
Сообщается, что в день трагедии МЧС России предупреждало о надвигающемся шторме. Тем не менее, туристы из Германии проигнорировали предупреждение и решили искупаться при неблагоприятных погодных условиях.
По словам невесты погибшего, спасенные не вышли с ней на связь.
Отмечается, что россиянину было 23 года на момент гибели.
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