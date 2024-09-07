Житель Карелии спас иностранца с сыном в Калининградской области, но сам погиб

Россиянин погиб, спасая немца и его сына под Калининградом

Происшествие случилось в Калининградской области. Турист из Петрозаводска гулял с невестой по пляжу и услышал крик. Стало известно, что тонул турист из Германии с сыном, сообщает "Комсомольская правда".

Россиянин бросился на помощь и вытащил утопающих, однако сам выбраться не смог.

Сообщается, что в день трагедии МЧС России предупреждало о надвигающемся шторме. Тем не менее, туристы из Германии проигнорировали предупреждение и решили искупаться при неблагоприятных погодных условиях.

По словам невесты погибшего, спасенные не вышли с ней на связь.

Отмечается, что россиянину было 23 года на момент гибели.

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