Калининград в рождественские дни: от глинтвейна до янтарных украшений — ярмарки на любой вкус

Калининград приглашает россиян провести новогодние праздники в атмосфере ярмарок, где можно не только погрузиться в праздничную атмосферу, но и приобрести уникальные подарки.Об этом пишет Турпром.

С 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на острове Канта будет работать главная массовая ярмарка, которая предложит глинтвейн, фудкорт, подарки и проекции на кафедральный собор.

Кроме того, с 12 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в сквере у монумента "Мать-Россия" пройдет ярмарка ремесленников под названием "Сделано в Калининграде". Для любителей стритфуда, местных сыров и сувениров открывает свои двери культурный квартал "Понарт" с 23 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

Советы по достопримечательностям Калининграда

1. Кафедральный собор: готический собор на острове Канта — одно из самых известных мест города. Вход в музей стоит от 300 рублей.

2. Музей Мирового океана: это место идеально подойдёт для любителей морской флоры и фауны. Стоимость посещения — от 400 рублей.

3. Куршская коса: уникальный природный ландшафт с песчаными дюнами, вход стоит от 150 рублей.

Калининградская кухня

1. Кёнигсбергские клопсы: мясные тефтели в белом соусе с каперсами — одно из традиционных блюд региона, стоимость от 250 рублей.

2. Строганина из пеламиды: тонко нарезанная замороженная рыба, которая стоит от 300 рублей.

3. Марципан: сладкий десерт из миндаля, цена от 150 рублей.

Сувениры из Калининграда

1. Изделия из янтаря: украшения и сувениры из знаменитого балтийского янтаря, цена начинается от 300 рублей.

2. Открытки с видами Калининграда: сувенирные открытки с изображениями города, цена от 50 рублей.

3. Мед: мед с местных пасек, стоимость от 300 рублей.