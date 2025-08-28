Миллиард есть, будущего нет: что может похоронить балтийский курортный бум
За первые семь месяцев 2025 года в санаториях Калининградской области отдохнуло более 41,5 тысячи человек. Доход здравниц превысил 1,1 млрд рублей, сообщает портал "Санатории России".
Балтика привлекает, но номера пустуют
По статистике, каждый пятый турист выбирает отдых с лечением именно на калининградском побережье. При этом почти треть номеров остаётся свободной, хотя в среднем по стране этот показатель в два раза выше.
Таким образом, региональные санатории демонстрируют более высокую загрузку, чем коллеги в других субъектах Северо-Запада.
Проблемы за фасадом успеха
Однако не всё так оптимистично. Член правления Национальной курортной ассоциации Евгений Терентьев отметил, что отрасль сталкивается с серьёзными вызовами:
- Высокая стоимость услуг делает санатории недоступными для части россиян.
- Конкуренция с зарубежными направлениями: иностранные курорты предлагают более выгодные условия.
- Недостаток модернизации: инфраструктура и сервис отечественных здравниц часто не отвечают ожиданиям туристов.
"Несмотря на высокий спрос, ситуацию в отрасли можно описать как тревожную", — подчеркнул эксперт.
Итог
Калининградские санатории сумели привлечь больше туристов, чем многие российские регионы, но без обновления и снижения цен удержать успех будет сложно.
