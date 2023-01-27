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  • Опубликована сегодня в 10:00

Новый "калаш" запустят в серию в 2023 году

Автомат АК-12 был доработан с учетом спецоперации на Украине. Его серийное производство начнется в 2023 году. Об этом рассказал глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Мы работаем во взаимодействии с военными и имеем обратную связь. Так мы можем быстро реагировать на меняющиеся потребности, вносить конструктивные изменения и улучшать нашу продукцию", — отметил Чемезов.

По его словам, автомат АК-12 существенно доработан по результатам применения в зоне СВО. Он стал намного удобнее и эргономичнее. В этом году в серию пойдет уже обновленная версия, — сказал он.

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