Автомат АК-12 был доработан с учетом спецоперации на Украине. Его серийное производство начнется в 2023 году. Об этом рассказал глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Мы работаем во взаимодействии с военными и имеем обратную связь. Так мы можем быстро реагировать на меняющиеся потребности, вносить конструктивные изменения и улучшать нашу продукцию", — отметил Чемезов.

По его словам, автомат АК-12 существенно доработан по результатам применения в зоне СВО. Он стал намного удобнее и эргономичнее. В этом году в серию пойдет уже обновленная версия, — сказал он.