© commons.wikimedia.org by PEAK99 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 5:19

Цветок, который экономит на лекарствах: как "лист фортуны" спасает от болезней

Каланхоэ перистый содержит вещества с противовоспалительным и антиоксидантным действием

Каланхоэ перистый, или как его часто называют "лист фортуны", — одно из самых неприхотливых домашних растений. Оно ценится не только за декоративность, но и за богатые лечебные свойства. Его сок применяют в народной медицине для заживления ран, укрепления иммунитета и борьбы с воспалениями. При этом растение легко выращивать даже тем, кто никогда не занимался цветоводством.

Чем полезен лист фортуны

Это растение содержит вещества, обладающие антиоксидантным и противовоспалительным действием. Они помогают организму бороться с инфекциями, ускоряют восстановление тканей и замедляют процессы старения клеток. В некоторых странах каланхоэ используют как природное средство для облегчения кашля и лечения кожных заболеваний.

Учёные также обращают внимание на его фитотерапевтический потенциал.

"Исследователи из таких учреждений, как Университет Сан-Паулу (USP), уже изучили растение, подчеркнув его потенциал в фитотерапии", — отметили специалисты.

Таким образом, растение объединяет в себе красоту и практическую пользу, что делает его особенно популярным среди любителей домашних зелёных лекарей.

Условия выращивания в квартире

Лист фортуны хорошо адаптируется к различным условиям и не требует особого ухода. Однако для пышного роста стоит учитывать несколько правил.

  1. Свет. Каланхоэ предпочитает яркий, но рассеянный свет. Его лучше ставить у восточного или западного окна. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги на листьях, а в глубокой тени растение начнёт вытягиваться.
  2. Полив. Умеренный. Поливать нужно только тогда, когда верхний слой почвы подсохнет. Залив опасен: корни могут загнить. Зимой полив сокращают.
  3. Почва. Подойдёт лёгкий и дренированный субстрат. Идеальный вариант — смесь садовой земли с песком и небольшим количеством перегноя.
  4. Температура. Растение не любит сильного холода. Оптимальная температура — от +18 до +25 °C. Зимой следует избегать сквозняков и переохлаждения.

Особенности ухода

Лист фортуны не нуждается в частых подкормках, но раз в месяц можно добавлять удобрения для суккулентов. Пересаживать его стоит по мере роста, обычно раз в два года.

Интересно, что растение легко размножается: достаточно отломить лист или небольшой черенок, оставить его подсохнуть сутки и посадить в землю. Через несколько недель появятся корешки. Эта особенность делает каланхоэ особенно привлекательным для новичков.

Любопытные факты

  • Родина растения — тропические регионы Африки.
  • В Индии каланхоэ ценят как символ здоровья и благополучия.
  • Его можно выращивать как дома, так и на открытом воздухе летом, но возвращать в помещение стоит до наступления холодов.
  • У каланхоэ есть уникальная способность образовывать новые ростки прямо на листьях — отсюда и прозвище "лист фортуны".

Главное о листе фортуны

Каланхоэ перистый объединяет в себе декоративность и практическую пользу. Его легко выращивать, он не требует сложного ухода и при этом обладает выраженными лечебными свойствами. Это растение можно смело рекомендовать как для украшения дома, так и для домашней зелёной аптечки.

