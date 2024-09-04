Как оказалось, некоторые комнатные растения могут быть содержать токсины в соке, листьях или цветках и быть опасными для человека. Например, сок кактусов очень токсичен для животных. Также опасными являются колючки кактусов. Они вонзаются в кожу достаточно глубоко и могут обломиться, так что вытаскивать их крайне непросто, а в месте ранки может возникнуть воспаление. Об этом рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина порталу NEWS.ru.
Так, например, сок диффенбахии вызывает ожоги кожи и слизистой, а при попадании в глаза вызывает сильное раздражение.
Филодендрон и алоказия содержат токсичные оксалаты кальция. Это вещества, раздражающие кожу и слизистые оболочки. Они провоцируют отек гортани при проглатывании. Соки кротона и молочая также являются ядовитыми - первый раздражает кожу и глаза, второй вызывает ожоги кожи и раздражает слизистые оболочки.
Фото: commons.wikimedia.org/ Cdhowe at English Wikipedia (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
Джонсон заявил о провале НАТО и Зеленского под Курском
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что план украинского командования по атаке Курской области с целью переброски российских войск с других участков боевых действий потерпел полный крах.
Массовые отставки в украинском правительстве вызывают тревогу у США
Недавние кадровые перестановки в украинском правительстве вызвали обеспокоенность в администрации США, сообщает издание Politico.
Белоусов поздравил бойцов, освободивших населенные пункты в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов официально поздравил военнослужащих, участвовавших в освобождении населенных пунктов Пречистовка, Нетайловка, Новгородское и Первомайское, как сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Иван Ургант почтил память своей бабушки Нины Ургант: "Вышла нас провожать"
Телеведущий Иван Ургант рассказал трогательную историю из последних лет жизни своей бабушки Нины Ургант.