Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.09.2024 : 88,9288
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.09.2024 : 98,0725
Биолог рассказала, какие растения опасны для домашних животных
  1. Главная
  2. Питомцы

Кактусы оказались токсичны для домашних животных

Биолог рассказала, какие растения опасны для домашних животных

Как оказалось, некоторые комнатные растения могут быть содержать токсины в соке, листьях или цветках и быть опасными для человека. Например, сок кактусов очень токсичен для животных. Также опасными являются колючки кактусов. Они вонзаются в кожу достаточно глубоко и могут обломиться, так что вытаскивать их крайне непросто, а в месте ранки может возникнуть воспаление. Об этом рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина порталу NEWS.ru.

Так, например, сок диффенбахии вызывает ожоги кожи и слизистой, а при попадании в глаза вызывает сильное раздражение.

Филодендрон и алоказия содержат токсичные оксалаты кальция. Это вещества, раздражающие кожу и слизистые оболочки. Они провоцируют отек гортани при проглатывании. Соки кротона и молочая также являются ядовитыми - первый раздражает кожу и глаза, второй вызывает ожоги кожи и раздражает слизистые оболочки.

Фото: commons.wikimedia.org/ Cdhowe at English Wikipedia (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

Мир

Джонсон заявил о провале НАТО и Зеленского под Курском

Джонсон заявил о провале НАТО и Зеленского под Курском

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что план украинского командования по атаке Курской области с целью переброски российских войск с других участков боевых действий потерпел полный крах.

Читать полностью
Массовые отставки в украинском правительстве вызывают тревогу у США

Массовые отставки в украинском правительстве вызывают тревогу у США

Недавние кадровые перестановки в украинском правительстве вызвали обеспокоенность в администрации США, сообщает издание Politico.

Читать полностью

Общество

Белоусов поздравил бойцов, освободивших населенные пункты в ДНР

Белоусов поздравил бойцов, освободивших населенные пункты в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов официально поздравил военнослужащих, участвовавших в освобождении населенных пунктов Пречистовка, Нетайловка, Новгородское и Первомайское, как сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Читать полностью
Иван Ургант почтил память своей бабушки Нины Ургант:

Иван Ургант почтил память своей бабушки Нины Ургант: "Вышла нас провожать"

Телеведущий Иван Ургант рассказал трогательную историю из последних лет жизни своей бабушки Нины Ургант.

Читать полностью

Новости