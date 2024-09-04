Кактусы оказались токсичны для домашних животных

Как оказалось, некоторые комнатные растения могут быть содержать токсины в соке, листьях или цветках и быть опасными для человека. Например, сок кактусов очень токсичен для животных. Также опасными являются колючки кактусов. Они вонзаются в кожу достаточно глубоко и могут обломиться, так что вытаскивать их крайне непросто, а в месте ранки может возникнуть воспаление. Об этом рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина порталу NEWS.ru.

Так, например, сок диффенбахии вызывает ожоги кожи и слизистой, а при попадании в глаза вызывает сильное раздражение.

Филодендрон и алоказия содержат токсичные оксалаты кальция. Это вещества, раздражающие кожу и слизистые оболочки. Они провоцируют отек гортани при проглатывании. Соки кротона и молочая также являются ядовитыми - первый раздражает кожу и глаза, второй вызывает ожоги кожи и раздражает слизистые оболочки.

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