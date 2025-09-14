Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Эксперт о российском авторынке
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:56

Подержанные машины в России стали продаваться в два раза быстрее, чем пять лет назад

Какие автомобили быстрее всего продавались в августе в России — данные Авто.ру бизнес

Август показал, что россияне всё активнее обращаются к рынку подержанных машин, особенно к отечественным моделям, которые остаются наиболее доступными и востребованными. При этом лидером по скорости продажи среди всех автомобилей стал не российский бренд, а чешский седан Skoda Rapid.

Лидеры отечественного сегмента

По данным исследования сервиса "Авто.ру бизнес", среди машин российского производства максимальный интерес вызвали три модели:

  • Niva Travel - популярный внедорожник, отличающийся проходимостью и простотой конструкции.
  • Lada Largus - универсал, ценящийся за вместимость и практичность.
  • Lada Granta - бюджетный седан, который стабильно удерживает лидерство в доступном сегменте.

"Среди машин российского производства в августе лидерами по количеству запросов и скорости продажи стали Niva Travel, Lada Largus и Lada Granta", — говорится в исследовании.

Эти результаты подтверждают неизменный спрос на практичные и недорогие автомобили, особенно актуальные в условиях роста цен на новые машины.

Абсолютные рекордсмены месяца

Однако самым быстро проданным автомобилем августа стала Skoda Rapid 2015 года с пробегом 138 тысяч километров. При цене 700 тысяч рублей объявление собрало около 60 звонков всего за одни сутки, и автомобиль сразу ушёл к новому владельцу.

На втором месте оказался Renault Sandero 2019 года. Несмотря на цену в 1,1 миллиона рублей, он собрал 56 откликов за день до сделки.

Замкнул тройку Mercedes GLC 2015 года с пробегом всего 24 тысячи километров. Стоимость кроссовера составила 2,5 миллиона рублей, однако и он был продан всего за два дня, получив 50 звонков.

Общие тенденции

Аналитики отметили, что в августе быстрее всего продавались автомобили следующих брендов: Renault, Hyundai, Skoda, Kia, Volkswagen, Lada, Mercedes, Audi, Nissan и BMW. Большинство моделей этих марок находили покупателей в течение двух дней после публикации объявления.

Такое внимание к разным категориям машин объясняется разными мотивами покупателей: кто-то ищет бюджетный транспорт для повседневных поездок, а кто-то предпочитает премиум-кроссоверы с небольшим пробегом.

Три интересных факта

  1. Среднее время продажи популярных подержанных автомобилей в России сегодня составляет 2-4 дня, тогда как ещё пять лет назад оно было в 2 раза дольше.
  2. Наибольшим спросом пользуются машины с пробегом до 150 тысяч километров, так как их считают "золотой серединой" между ценой и состоянием.
  3. В регионах России Lada Granta и Largus продаются быстрее, чем в крупных городах, где чаще выбирают иномарки.

