Подержанные машины в России стали продаваться в два раза быстрее, чем пять лет назад
Август показал, что россияне всё активнее обращаются к рынку подержанных машин, особенно к отечественным моделям, которые остаются наиболее доступными и востребованными. При этом лидером по скорости продажи среди всех автомобилей стал не российский бренд, а чешский седан Skoda Rapid.
Лидеры отечественного сегмента
По данным исследования сервиса "Авто.ру бизнес", среди машин российского производства максимальный интерес вызвали три модели:
- Niva Travel - популярный внедорожник, отличающийся проходимостью и простотой конструкции.
- Lada Largus - универсал, ценящийся за вместимость и практичность.
- Lada Granta - бюджетный седан, который стабильно удерживает лидерство в доступном сегменте.
"Среди машин российского производства в августе лидерами по количеству запросов и скорости продажи стали Niva Travel, Lada Largus и Lada Granta", — говорится в исследовании.
Эти результаты подтверждают неизменный спрос на практичные и недорогие автомобили, особенно актуальные в условиях роста цен на новые машины.
Абсолютные рекордсмены месяца
Однако самым быстро проданным автомобилем августа стала Skoda Rapid 2015 года с пробегом 138 тысяч километров. При цене 700 тысяч рублей объявление собрало около 60 звонков всего за одни сутки, и автомобиль сразу ушёл к новому владельцу.
На втором месте оказался Renault Sandero 2019 года. Несмотря на цену в 1,1 миллиона рублей, он собрал 56 откликов за день до сделки.
Замкнул тройку Mercedes GLC 2015 года с пробегом всего 24 тысячи километров. Стоимость кроссовера составила 2,5 миллиона рублей, однако и он был продан всего за два дня, получив 50 звонков.
Общие тенденции
Аналитики отметили, что в августе быстрее всего продавались автомобили следующих брендов: Renault, Hyundai, Skoda, Kia, Volkswagen, Lada, Mercedes, Audi, Nissan и BMW. Большинство моделей этих марок находили покупателей в течение двух дней после публикации объявления.
Такое внимание к разным категориям машин объясняется разными мотивами покупателей: кто-то ищет бюджетный транспорт для повседневных поездок, а кто-то предпочитает премиум-кроссоверы с небольшим пробегом.
Три интересных факта
- Среднее время продажи популярных подержанных автомобилей в России сегодня составляет 2-4 дня, тогда как ещё пять лет назад оно было в 2 раза дольше.
- Наибольшим спросом пользуются машины с пробегом до 150 тысяч километров, так как их считают "золотой серединой" между ценой и состоянием.
- В регионах России Lada Granta и Largus продаются быстрее, чем в крупных городах, где чаще выбирают иномарки.
