Кошка и клещи
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:06

Клеща нельзя хватать за это место: вот что нужно сделать после укуса паразита

При обнаружении присосавшегося паразита крайне важно первым делом оценить степень его насыщения кровью, так как от этого зависит алгоритм действий, отметил в комментарии NewsInfo травматолог Константин Терновой. Врач подчеркнул, что в зависимости от состояния клеща его можно извлечь самостоятельно или обратиться за квалифицированной помощью в медицинское учреждение.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что по данным Роспотребнадзора с начала сезона в медицинские организации из-за укусов клещей обратились почти сто тридцать тысяч россиян. Наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях.

Несмотря на широкую географию активности насекомых, специалисты ведомства подчеркивают, что ситуация остается контролируемой, в этом году профилактическую вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита прошли более двух с половиной миллионов человек.

Алгоритм действий при обнаружении насекомого эксперт описал следующим образом.

"Надо оценить, давно ли клещ присосался или нет. Если маленький и плоский, значит недавно. Его можно удалить самостоятельно пинцетом. Взяв за голову и прокручивая ее, либо по часовой, либо против часовой стрелки. Не за брюшко, иначе брюшко оторвется, голова останется. Если клещ большой и голова глубоко присосалась, лучше ехать в травмпункт", — пояснил травматолог.

Специалист добавил, что сдавать клеща на анализ целесообразно в любом случае, даже если он провел на теле много времени.

"В любом случае клеща надо положить в коробок и в какую-нибудь пробирку. И сдать его потом на обследование, чтобы не было осложнений в виде энцефалита, болезни Лайма, боррелиоза. Вот весь план действий", — говорит травматолог.

Чем дольше паразит находится на коже, тем выше вероятность передачи инфекции. Информация о выявленных в насекомом патогенах необходима врачам для назначения корректной тактики лечения. При этом эксперт скептически отозвался о народных методах, предполагающих использование масла для удушения клеща.

Проверено экспертом: травматолог Константин Терновой

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

