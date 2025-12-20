Как Приморье осваивает новые рынки и теряет старые: разбираемся в трендах внешней торговли 2025 года

Структура внешней торговли Приморского края в 2025 году не претерпела значительных изменений, однако были зафиксированы новые страны-импортеры рыбопродукции, такие как Камерун, Сингапур и Республика Молдова. Об этом в интервью ИА PrimaMedia сообщил руководитель Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Зданович.

Экспорт рыбопродукции: снижение и новые рынки

Общий объём экспорта рыбопродукции в 2025 году снизился на 13% по сравнению с 2024 годом (с 1364,1 тыс. тонн до 1187,8 тыс. тонн). Несмотря на это, были отмечены росты поставок в некоторых странах, таких как Нигерия (+6%) и Гана (+186%).

"В общем объёме экспорта эти показатели незначительны, однако с географической точки зрения они ярко иллюстрируют интерес из-за рубежа", — отметил Дмитрий Зданович, руководитель Россельхознадзора Приморья.

Рост в экспорте мясной продукции

2025 год также стал успешным для экспорта мясной продукции. Объёмы её поставок увеличились в восемь раз, с 709 тонн в 2024 году до 5941 тонны в 2025 году. Главными направлениями поставок стали Вьетнам, Китай, Гонконг и другие страны, с наибольшей долей в поставках субпродуктов, таких как свиные ножки и желудки.

Увеличение экспорта зерновых и переработанных продуктов

Показатели по экспорту зерна и продуктов его переработки, таких как овёс, кукуруза и соя, также выросли. В 2025 году было экспортировано более 1 млн тонн в Китай, Японию и Республику Корея, что на 7% больше, чем в 2024 году (933 тыс. тонн).

Падение экспорта древесины и пиломатериалов

Однако, несмотря на рост в других категориях, экспорт деловой древесины и пиломатериалов снизился почти на 20% и 11% соответственно. Основные страны-получатели остаются те же: Китай, Вьетнам, Малайзия, Республика Корея, Япония.

Импорт в Приморский край: стабильность

Что касается импорта, то ситуация осталась стабильной. Объёмы поставок фруктов и орехов в Приморский край не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные страны-поставщики включают Аргентину, Египет, Вьетнам, Чили, Южную Корею, Филиппины, Индии и другие.