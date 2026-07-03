Холодная вода в жару кажется спасением: на самом деле есть вариант надежнее

В период аномальной жары критически важно поддерживать водный баланс, однако бездумное употребление жидкостей может принести больше вреда, чем пользы. Как правильно утолять жажду и каких напитков стоит избегать, NewsInfo рассказал фельдшер Дмитрий Беляков.

Эксперт подчеркнул, что лучшим средством для борьбы с перегревом остается обычная вода. Важно помнить, что первые признаки обезвоживания можно заметить не сразу. Чтобы не допустить критического состояния, необходимо следить за самочувствием и правильно выбирать напитки.

"Воду пить желательно комнатной температуры. Соки и квасы жажду не уменьшат. Поэтому простую воду. Желательно, кстати, минеральную. При жаре человек достаточно сильно потеет, выходят минералы из организма. Слегка минерализованную воду пить хорошо", — пояснил Беляков.

Чрезмерное потребление сладких напитков, таких как лимонады или компоты, не помогает нормализовать состояние организма в зной, подчеркнул медик. Специалисты зачастую предупреждают, что неправильные пищевые привычки провоцируют серьезные сбои в сосудистой системе. Врачи напоминают: от качества потребляемой жидкости зависит то, как скоро организм потеряет энергию из-за потери электролитов.

"Холодная вода медленнее всасывается. Она сначала должна нагреться. Опять же, можно и простудиться холодной водой", — отметил медик.

При этом важно отдавать предпочтение только проверенным источникам влаги. Эксперты отмечают, что водопроводная вода может скрывать скрытые риски для каждого потребителя. Чтобы избежать ошибок в выборе питья, всегда стоит обращать внимание на состояние слизистых оболочек, которые первыми сигнализируют о сбоях в работе систем.

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