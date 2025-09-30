Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка спит
Девушка спит
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:55

Как подушка превращает сон в кошмар: советы физиотерапевта для здоровья позвоночника

Сон на животе перегружает шею и позвоночник, поэтому физиотерапевт Сэмми Марго советует отказаться

Сон — это не только отдых, но и важнейший процесс восстановления организма. Однако неправильная поза во время сна способна спровоцировать боль в спине, перенапряжение мышц и даже хронический дискомфорт. Физиотерапевт Сэмми Марго объяснил, какие привычки мешают здоровью позвоночника и как их изменить.

"Голова и шея должны быть на одной линии с позвоночником", — отметил физиотерапевт Сэмми Марго.

Сравнение популярных поз сна

Поза сна Особенности Потенциальный вред
На животе Удобно для расслабления мышц живота Перегрузка шеи, давление на позвоночник
На спине (неправильно) Полностью вытянутые ноги Изгиб поясницы, нагрузка на мышцы
На боку С подушкой между коленями Оптимальная разгрузка позвоночника
Полусидя (в кресле или с валиком) Полезно при проблемах с дыханием Может вызвать скованность в пояснице

Советы шаг за шагом

  1. Выберите матрас с эффектом памяти — он повторяет контуры тела и снижает нагрузку на поясницу.

  2. Используйте подушки: для шеи — средней высоты, для сна на боку — дополнительную между коленями.

  3. Следите за положением головы: она не должна запрокидываться вверх или проваливаться вниз.

  4. Не спите на животе — если трудно отказаться, подкладывайте плоскую подушку под таз.

  5. Поддерживайте оптимальные условия: тёмная комната, температура 18-20°C, лёгкое одеяло.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: привычка спать на животе.
    Последствие: асимметрия шеи, боли в спине.
    Альтернатива: перейти на боковой сон с подушкой между коленями.

  • Ошибка: вытянутые ноги при сне на спине.
    Последствие: изгиб поясницы и утренний дискомфорт.
    Альтернатива: подложить валик или подушку под колени.

  • Ошибка: слишком высокая подушка.
    Последствие: напряжение шейных мышц.
    Альтернатива: использовать ортопедическую подушку средней высоты.

А что если…

А что если человек страдает хроническими болями в спине? Тогда особенно важно выбрать ортопедический матрас, обеспечить правильную поддержку позвоночника и исключить сон на животе. В тяжёлых случаях поможет консультация физиотерапевта или ортопеда.

Плюсы и минусы популярных решений

Решение Плюсы Минусы
Матрас с эффектом памяти Повторяет контуры тела, снижает нагрузку Может быть дорогим
Ортопедическая подушка Поддерживает шею, уменьшает боли Требует подбора по высоте
Подушка между коленями Разгружает поясницу при сне на боку Нужен навык привыкания
Валик под колени при сне на спине Убирает изгиб поясницы Не всем удобно спать так долго

FAQ

Как выбрать матрас для сна без боли?
Лучше остановиться на матрасе средней жёсткости или модели с эффектом памяти.

Что делать, если сплю только на животе?
Используйте очень тонкую подушку или спите без неё, а под таз кладите небольшую опору.

Как понять, что подушка подходит?
Если утром нет головной боли и шея не затекает — подушка подобрана правильно.

Мифы и правда

  • Миф: чем жёстче матрас, тем лучше для спины.
    Правда: слишком жёсткая поверхность мешает расслаблению мышц.

  • Миф: ортопедические подушки нужны только при проблемах с шеей.
    Правда: они полезны для профилактики, обеспечивая правильное положение головы.

  • Миф: спать на спине всегда полезно.
    Правда: при вытянутых ногах нагрузка на поясницу только усиливается.

Сон и психология

Неправильная поза во сне не только вызывает физический дискомфорт, но и влияет на психологическое состояние. Недосып, вызванный болями, повышает уровень стресса и снижает концентрацию. Правильная организация сна помогает не только позвоночнику, но и нервной системе.

Три интересных факта

  1. Люди в среднем меняют позу во сне около 20 раз за ночь.

  2. Сон на боку снижает риск храпа и апноэ.

  3. Жёсткие кровати использовались в древности не для здоровья, а для экономии и удобства ухода.

Исторический контекст

  1. В древнем Египте подушки делали из камня или дерева, чтобы поддерживать голову.

  2. В Европе до XIX века матрасы набивали соломой, и сон был мало связан с комфортом.

  3. Современные ортопедические матрасы и подушки появились лишь во второй половине XX века.

