Отказ в зачислении в вуз кажется катастрофой: что помогает пережить тяжелый момент

Заранее подготовленный запасной план помогает абитуриенту снизить тревогу, если поступить в выбранный вуз не удалось, отметил психолог, доктор культурологии, профессор Андрей Зберовский. О том, как пережить неудачу при поступлении и какую поддержку могут оказать родители, специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Ранее стало известно, что сегодня — важный день приемной кампании в вузы. На официальных сайтах университетов и на Госуслугах в суперсервисе "Поступление в вуз онлайн" публикуются конкурсные списки поступающих. Именно они показывают, в каком вузе и на какой позиции находится абитуриент, и какие вообще есть шансы на поступление в тот или иной вуз.

Неудача при поступлении не должна восприниматься как конец жизненного пути, поскольку у абитуриента почти всегда остаются альтернативные сценарии, отметил Зберовский. Это может быть платное или заочное обучение, поступление в колледж или менее рейтинговый вуз, а также повторная сдача ЕГЭ через год.

"Ожидание — это очень напряженный и волнительный момент. Помогает только наличие стратегии, наличие плана, что я буду делать, если у меня не получится поступить. Только это позволяет более-менее спокойно пережить очень трудный период ожидания", — отметил психолог.

По словам специалиста, родителям важно не усиливать давление на ребенка, а спокойно обсудить с ним возможные варианты дальнейших действий. Поддержкой может стать готовность семьи рассмотреть платное обучение, помочь подготовиться к повторной сдаче экзаменов или подобрать другой формат образования.

Зберовский подчеркнул, что поступление в вуз не является единственным условием будущего успеха. Даже отказ в зачислении оставляет человеку возможность выбрать другую специальность, получить образование позже или построить карьеру по иному сценарию.