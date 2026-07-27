Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
поступление
поступление
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:15

Отказ в зачислении в вуз кажется катастрофой: что помогает пережить тяжелый момент

Заранее подготовленный запасной план помогает абитуриенту снизить тревогу, если поступить в выбранный вуз не удалось, отметил психолог, доктор культурологии, профессор Андрей Зберовский. О том, как пережить неудачу при поступлении и какую поддержку могут оказать родители, специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Ранее стало известно, что сегодня — важный день приемной кампании в вузы. На официальных сайтах университетов и на Госуслугах в суперсервисе "Поступление в вуз онлайн" публикуются конкурсные списки поступающих. Именно они показывают, в каком вузе и на какой позиции находится абитуриент, и какие вообще есть шансы на поступление в тот или иной вуз.

Неудача при поступлении не должна восприниматься как конец жизненного пути, поскольку у абитуриента почти всегда остаются альтернативные сценарии, отметил Зберовский. Это может быть платное или заочное обучение, поступление в колледж или менее рейтинговый вуз, а также повторная сдача ЕГЭ через год.

"Ожидание — это очень напряженный и волнительный момент. Помогает только наличие стратегии, наличие плана, что я буду делать, если у меня не получится поступить. Только это позволяет более-менее спокойно пережить очень трудный период ожидания", — отметил психолог.

По словам специалиста, родителям важно не усиливать давление на ребенка, а спокойно обсудить с ним возможные варианты дальнейших действий. Поддержкой может стать готовность семьи рассмотреть платное обучение, помочь подготовиться к повторной сдаче экзаменов или подобрать другой формат образования.

Зберовский подчеркнул, что поступление в вуз не является единственным условием будущего успеха. Даже отказ в зачислении оставляет человеку возможность выбрать другую специальность, получить образование позже или построить карьеру по иному сценарию.

"Многие известные и успешные люди вспоминают, что они не смогли поступить с первого раза. Есть люди, которые в принципе потом не смогли поступить никогда в университет или институт, но они состоялись в жизни, нашли себе специальность, нашли перспективы. Именно понимание, что жизнь не заканчивается на моменте не поступления в вуз и наличие поддержки от близких и родственников, очень важно", — заключил эксперт.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мультик на планшете быстро прекращает детский плач: тревожный эффект родители замечают слишком поздно 14.07.2026 в 16:23

Психолог Ирина Медведева назвала NewsInfo привычку родителей успокаивать ребенка с помощью цифровых устройств вредной и рискованной для психического здоровья.

Читать полностью » Незнакомый номер звонит ближе к вечеру: за выбором времени может скрываться хитрый расчет 14.07.2026 в 11:32

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский назвал NewsInfo время, когда мошенники звонят чаще всего.

Читать полностью » Финансовый прогноз по знаку зодиака выглядит шикарно: вот почему он не сбывается 13.07.2026 в 16:50

Психолог Татьяна Потемкина объяснила NewsInfo, почему не стоит доверять свою жизнь и финансы звездам.

Читать полностью » Мармелад в форме червей собрались запретить: вот в чем проблема популярной сладости 13.07.2026 в 14:53

Психолог Кира Макарова прокомментировала NewsInfo предложение о запрете продавать сладости в форме негативных образов.

Читать полностью » Друзья годами не конфликтуют: что на самом деле скрывается за тихими отношениями 13.07.2026 в 14:30

Психолог Марианна Абравитова назвала NewsInfo критерии дружбы.

Читать полностью » Детей перегрузили активностями: новый стандарт может остановить школьную гонку 07.07.2026 в 18:06

Психолог Алена Леонова оценила для NewsInfo идею ввести в России национальный стандарт благополучия школьников.

Читать полностью » Маткапиталу готовят новое применение: почему это может обернуться распылением денег 07.07.2026 в 16:53

Эксперт по семейной политике Павел Пожигайло прокомментировал NewsInfo инициативу разрешить использовать материнский капитал на ремонтные работы в жилье.

Читать полностью » Человек в наушниках кажется закрытым: почему этот сигнал считывают по-разному 07.07.2026 в 14:15

Психолог Татьяна Потемкина в беседе с NewsInfo развеяла миф о том, что постоянное использование аудиоустройств в ушах мешает молодым людям познакомиться.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Сетка с камнем на участке: неочевидные ошибки при монтаже привели к разрушению конструкций
Красота и здоровье
Пивное сердце — не миф: одна привычка постепенно разрушает организм
Недвижимость
Любимые вещи теряют прежний вид: ошибки при стирке разрушили гардероб многих домохозяек
Красота и здоровье
Душная квартира быстро становится свежее: один простой прием заменяет кондиционер
Туризм
Непогода накрывает за минуты: почему даже простой маршрут в горах становится опасным
Еда
Организм бунтует против изобилия овощей: вот что будет после резкого перехода на салаты
Садоводство
Батат умеет мстить за ошибки: пять промахов оставляют под землёй лишь мелкие клубни вместо урожая
Садоводство
Незваный подземный сосед: кроты портят газон, но прогнать их с участка можно без опасных ловушек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet