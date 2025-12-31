Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:24

Как не стать жертвой мгновенного опьянения: шампанское, которое может испортить праздник

Женщинам рекомендовано пить не более 200 мл шампанского на праздник – Денисова

Шампанское не запрещено в новогоднюю ночь, но важно знать меру при его употреблении. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Денисова в интервью РИА Новости.

Мера в употреблении шампанского

Денисова отметила, что шампанское — это газированный напиток, поэтому его алкоголь быстрее всасывается в кровь, что может привести к мгновенному опьянению. Поэтому важно соблюдать меру: для женщин рекомендованное количество шампанского — до 200 мл, для мужчин — до 300 мл. Эксперт подчеркнула, что лучше выбирать шампанское с минимальным содержанием сахара, например, брют, так как в нем содержится меньше сахара.

"Без шампанского не получится праздник, так что диетологи не запрещают шампанское в новогоднюю ночь, но мера — 200 миллилитров для женщин и 300 — для мужчин", — сказала Денисова.

Как правильно пить шампанское

Также врач посоветовала пить шампанское только после еды, поскольку алкоголь быстрее всасывается в пустой желудок. Для замедления процесса всасывания можно добавить в напиток лед, что снизит концентрацию алкоголя.

Хранение шампанского на следующий день

Если в новогоднюю ночь шампанское не было выпито полностью, его можно сохранить на следующий день, но при этом важно хранить бутылку в холодильнике и плотно закрывать. В качестве альтернативы игристому вину можно выбрать сухое шампанское, так как в нем мало сахара и нет углекислого газа.

