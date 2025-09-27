Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка надула пузырь из жвачки
Девушка надула пузырь из жвачки
© Flickr by Mary (Mayr) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:14

Как не стать зависимым от жвачки: полезные советы для вашего желудка и зубов

Жевание жвачки может повлиять на здоровье, предупреждает врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух

Жевание жвачки кажется безобидной привычкой, но, как предупреждает врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, регулярное и длительное жевание может нанести серьёзный вред здоровью. Процесс жевания стимулирует выделение желудочного сока, что при отсутствии пищи может привести к повышению кислотности в желудке. Это в свою очередь может вызвать раздражение слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также обострение симптомов у людей, страдающих язвенной болезнью.

Сравнение воздействия жевания жвачки на здоровье

Влияние Эпизодическое использование Регулярное использование
Жевание Безопасно для здоровья Повышает кислотность желудка, раздражение
Зубы и десна Может освежить дыхание Может ухудшить состояние зубов и дёсен
Аллергия Редко Может вызвать аллергические реакции
Зависимость Безопасно Может вызвать психологическую зависимость
Микропластик Неактуально Может быть источником микропластика, который потенциально опасен для здоровья

Советы шаг за шагом

  1. Используйте жвачку эпизодически: если вам нужно освежить дыхание, это не принесёт вреда, если жевать её не более 10-15 минут.

  2. Выбирайте жвачки без искусственных добавок: избегайте жвачек с содержанием сахара и искусственных добавок, которые могут вызывать аллергию.

  3. Не заменяйте жевание пищи: не используйте жвачку как замену полноценного приёма пищи — это приведёт к повышению кислотности и раздражению желудка.

  4. Будьте осторожны с микропластиком: несмотря на то, что влияние микропластика ещё не до конца изучено, лучше ограничивать количество жевательных резинок, особенно если это длительный процесс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жевать жвачку весь день.
    Последствие: повышенная кислотность, раздражение желудка и двенадцатиперстной кишки, ухудшение здоровья зубов.
    Альтернатива: использовать жвачку только для кратковременного освежения дыхания.

  • Ошибка: использовать жвачку как средство для избавления от стресса.
    Последствие: психологическая зависимость, проблемы с зубами и дёснами.
    Альтернатива: практиковать более здоровые способы снятия стресса, такие как физическая активность или дыхательные упражнения.

  • Ошибка: употреблять жвачку с искусственными добавками.
    Последствие: аллергические реакции и проблемы с пищеварением.
    Альтернатива: выбирать жвачки с натуральными ингредиентами и без искусственных подсластителей.

А что если…

А что если вы решите отказаться от жевания жвачки и предпочесть натуральные средства для свежести дыхания, такие как жевание мятных листьев или использование зубной нити? Это будет гораздо безопаснее и полезнее для вашего организма.

Плюсы и минусы использования жвачки

Плюсы Минусы
Освежает дыхание Повышает кислотность желудка
Удобство и доступность Может вызывать раздражение десен и зубов
Некоторые жвачки защищают от кариеса (с про- и пребиотиками) Может быть источником микропластика
Возможность улучшения концентрации на короткий срок Психологическая зависимость и ухудшение здоровья при длительном использовании

FAQ

Можно ли жевать жвачку каждый день?
Рекомендуется ограничить употребление жвачки до эпизодического применения, так как её регулярное использование может привести к негативным последствиям для здоровья.

Какие добавки в жвачке самые опасные?
Избегайте жвачек с содержанием сахара, искусственных подсластителей и ароматизаторов, так как они могут вызывать аллергические реакции и негативно влиять на зубы и десна.

Как выбрать безопасную жвачку?
Выбирайте жвачку с натуральными ингредиентами, без сахара и искусственных добавок. Некоторые жвачки содержат про- и пребиотики для защиты полости рта.

Мифы и правда

  • Миф: жевать жвачку безопасно, если не есть после неё.
    Правда: длительное жевание жвачки может привести к повышению кислотности и раздражению слизистой желудка, а также ухудшить состояние зубов и десен.

  • Миф: жевательная резинка не содержит вредных веществ.
    Правда: многие жвачки содержат искусственные добавки и микропластик, что может быть опасно для здоровья.

  • Миф: жвачка помогает бороться с усталостью и стрессом.
    Правда: жвачка может временно улучшить концентрацию, но длительное использование может вызвать психологическую зависимость.

Исторический контекст

  1. Древние египтяне использовали смолу дерева для жевания как средство для очищения зубов и улучшения дыхания.

  2. В XIX веке жевательная резинка стала популярной в Европе, когда был изобретён первый коммерческий продукт на основе смолы.

  3. Современные жевательные резинки начали содержать искусственные добавки и ароматизаторы в середине XX века, что вызвало рост их популярности и обсуждений о безопасности.

Три интересных факта

  1. Некоторые исследования показывают, что жевание жвачки может помочь в улучшении концентрации и памяти на короткий срок.

  2. По данным учёных, жевательная резинка с сахаром может привести к образованию микротрещин на зубной эмали.

  3. В 2016 году было установлено, что около 20% пластиковых частиц в океанах происходят от жевательных резинок.

