Как не попасться на удочку мошенников: как фальшивые предложения и дипфейки могут украсть ваши деньги

При общении с мошенниками важно сохранять спокойствие и не совершать необдуманных поступков. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказали эксперты маркетплейса Ozon, подчеркивая, что внимательность и осторожность — лучшие способы защиты от обмана.

Советы по предотвращению мошенничества

"Главное правило в таких ситуациях — не поддаваться панике и не спешить. Если звонок, сообщение или предложение кажутся вам странными, немедленно прекратите разговор", — объяснили в компании.

Эксперты советуют не продолжать общение и перезвонить по официальному номеру сервиса или обратиться к знакомому.

Одной из самых распространенных схем мошенников являются звонки, якобы от имени сотрудников банков, государственных учреждений, курьеров или службы поддержки. Под предлогом "блокировки счета" или "проблем с доставкой" злоумышленники могут попытаться выудить данные, такие как коды из смс, пароли или реквизиты банковской карты. В Ozon напоминают, что настоящие представители организаций никогда не будут запрашивать такие сведения по телефону.

Осторожность при покупках и онлайн-коммуникации

Особое внимание стоит уделить "невероятно выгодным" предложениям, которые часто встречаются в социальных сетях и мессенджерах. Если вы сталкиваетесь с предложением купить новый смартфон по цене значительно ниже рыночной, а продавец требует срочную предоплату или присылает подозрительную ссылку, это должно вызвать настороженность.

Защита детей и использование дипфейков

Аналитики Ozon также акцентировали внимание на важности защиты детей, особенно в онлайн-играх, и предупредили, что мошенники активно используют дипфейки для обмана. С помощью технологий они могут подделывать голосовые сообщения или даже видео от знакомых жертв, чтобы выманить деньги.