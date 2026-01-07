Как макака стала преступником: российские туристы стали жертвами ограбления на курорте

Российские туристы стали жертвами необычного ограбления на курорте в Малайзии: их номер в отеле обнесла макака. Инцидент произошел в Berjaya Hills Resort, расположенном в часе езды от Куала-Лумпура, куда Кристина и Евгений приехали на отдых. Всё началось с того, что они открыли балкон своего номера, что и стало моментом, который использовала макака для того, чтобы попасть внутрь.

Как макака ограбила номер

Примат неожиданно забежал в номер, запрыгнул на стол и сразу же начал искать, что бы прихватить с собой. Пока Евгений направился к ресепшену, чтобы позвать сотрудников отеля на помощь, макака не теряла времени зря. Она схватила пакет с протеином и стремительно покинула номер, унеся свою добычу.

После того как макака ушла, на территории возле номера появились ещё несколько её сородичей, однако они не решились забежать внутрь. Все эти события были зафиксированы в рассказе, опубликованном на платформе SHOT.