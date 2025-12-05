Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:33

Как имплантаты спасают улыбку, а не здоровье: развеиваем мифы о возможных рисках для онкологических пациентов

Максим Копылов: имплантация зубов безопасна даже для онкологических пациентов

Имплантация зубов считается современным и эффективным методом восстановления утраченных зубов. Несмотря на свою популярность, вокруг этой процедуры по-прежнему существуют мифы, многие из которых касаются ее безопасности. Об этом сообщает издание "Доктор Питер".

Одним из распространенных заблуждений является мнение, что имплантаты могут вызвать онкологические заболевания. С этим мифом решает бороться стоматолог-хирург Максим Копылов, который подробно объясняет, почему это не так, и можно ли проводить имплантацию у пациентов, проходящих лечение от рака.

Материалы имплантатов: безопасность на первом месте

По словам Максима Копылова, имплантаты, установленные в челюсть, никак не могут повлиять на развитие рака. Основными материалами для их изготовления являются титан и оксид циркония, оба из которых являются абсолютно безопасными для человеческого организма. Эти материалы не вступают в химические реакции с клетками и тканями, а значит, не могут вызвать злокачественные новообразования.

Титан, например, с 1952 года используется в медицине благодаря своей уникальной способности срастаться с костной тканью, что делает его идеальным материалом для искусственных суставов и зубных имплантатов. Оксид циркония, хотя и обладает меньшей интеграцией с костной тканью, отличается более выраженной совместимостью с мягкими тканями, что делает его пригодным для создания опорных элементов коронок. Оба материала не влияют на развитие онкологических заболеваний, что исключает их участие в механизмах, ведущих к раку.

Имплантация у онкологических пациентов: когда можно, а когда нужно подождать

Зачастую пациенты, страдающие от онкологических заболеваний, задаются вопросом, можно ли им ставить зубные имплантаты. Важно понимать, что каждый случай требует внимательного подхода. В медицинских протоколах большинства клиник, занимающихся имплантацией, предусмотрена обязательная диагностика перед операцией: осмотр полости рта, рентген, компьютерная томография, а также подробный опрос пациента. Этот процесс особенно важен для людей, проходящих лечение от рака.

"Пациент должен честно и без стеснения рассказать о том, какое лечение он прошел, какие препараты ему назначали", — говорит Максим Копылов.

Это поможет врачу точнее оценить риски, связанные с операцией. В зависимости от стадии и типа онкозаболевания, а также от того, какое лечение (хирургия, химиотерапия или лучевая терапия) проходил пациент, решение о возможности имплантации принимается индивидуально.

Если опухоль была удалена и не затрагивает область головы и шеи, имплантация обычно возможна через месяц после операции, когда пациент восстанавливается. Однако если пациент проходит курс химиотерапии или лучевой терапии, то имплантация может быть отложена на длительный срок, поскольку такие методы лечения снижают иммунный ответ организма, что повышает риск осложнений после хирургического вмешательства.

Химиотерапевтические препараты, направленные на остановку метастазирования в костной ткани, могут препятствовать образованию новых кровеносных сосудов, что делает любые операции, включая установку имплантатов, рискованными.

Альтернативы имплантации при высоких рисках

Когда имплантация невозможна, пациентам могут быть предложены другие методы восстановления зубов. В большинстве случаев это мостовидные или съемные протезы, однако такие варианты также могут сопровождаться рисками.

Съемные протезы могут вызывать травматизацию костной ткани, что в свою очередь может привести к остеонекрозу — разрушению костных тканей под протезом. Пациентам с высоким риском онкологических заболеваний рекомендуется избегать ношения съемных протезов или использовать конструкции, максимально мягкие и безопасные.

Таким образом, вопрос имплантации зубов для онкобольных требует внимательного подхода и тщательной диагностики. Важно консультироваться как с онкологом, так и с имплантологом, чтобы избежать возможных рисков и осложнений.

