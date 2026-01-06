Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
БПЛА "Мерлин-ВР"
БПЛА "Мерлин-ВР"
© Минобороны РФ
Главная / Происшествия
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:24

Как дрон стал причиной трагедии в Твери: что привело к падению беспилотника на многоквартирный дом

В Твери в результате падения беспилотника погиб человек и пострадали двое — Виталий Королев

В Твери в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооружённых сил Украины произошло ЧП, в результате которого загорелся многоквартирный дом. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

Хронология происшествия

Информация о случившемся поступила сначала от Telegram-канала Baza. Очевидцы рассказали, что в небе было слышно несколько взрывов — порядка пяти, после чего беспилотник поразил девятиэтажный дом. Удар пришелся на верхние этажи здания, что вызвало возгорание. Обломки БПЛА разлетелись по двору.

После падения дронов на место ЧП были направлены все оперативные службы. Спасатели ликвидировали открытое горение в одной из квартир на третьем часу ночи. Из соседней квартиры был спасён пострадавший.

Последствия и меры реагирования

Позднее Виталий Королев подтвердил факт падения беспилотника и рассказал о последствиях происшествия. Один из обломков дронов пробил окна квартиры на девятом этаже, что привело к гибели одного человека. Жители соседних квартир были эвакуированы. Пожарные быстро справились с возгоранием.

"Двое пострадавших находятся в больнице. Силы и средства работают на месте", — сообщил врио губернатора Тверской области.

Королев прибыл на место происшествия, где провел совещание с представителями экстренных служб и коммунальных служб региона. Власти региона опубликовали видео с совещания, которое было снято на месте происшествия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Массовая драка со стрельбой произошла в Подольске — SHOT 31.12.2025 в 2:36
Подольск снова не спал: конфликт у ТЦ перешёл опасную грань

В подмосковном Подольске произошла массовая драка со стрельбой из травматического оружия, полиция разыскивает зачинщиков.

Читать полностью » Рейс Москва—Калининград задержали почти на сутки из-за погоды — Осторожно, новости 30.12.2025 в 23:03
Вылет обещали снова и снова: как рейс в Калининград потерял целый день в ожидании

Рейс из Москвы в Калининград экстренно сел в Петербурге и задержался почти на сутки из-за погоды и повторных переносов вылета.

Читать полностью » Мужчина в Волгограде нанес на фасады домов символику террористической организации — ТАСС 30.12.2025 в 13:12
Угроза безопасности: мужчина в Волгограде арестован за распространение символики запрещенной организации

В Волгограде арестовали мужчину за распространение символики террористической организации и участие в ее деятельности.

Читать полностью » В Балабаново при демонтаже водонапорной башни погиб экс-депутат Сергей Свириденко — ТАСС 30.12.2025 в 11:20
Печальная судьба: бывший депутат и предприниматель погиб при сносе водонапорной башни

В Балабаново при демонтаже водонапорной башни погиб экс-депутат и предприниматель Сергей Свириденко.

Читать полностью » Подростки в России массово теряют доступ к iPhone из-за мошенничества с Roblox — База 29.12.2025 в 20:05
Игра осталась игрой, а последствия — реальными: Roblox втянул подростков в опасную схему

Попытки обойти блокировку Roblox оборачиваются для подростков потерей iPhone: мошенники блокируют устройства и требуют деньги.

Читать полностью » Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке на резиденцию Путина 29.12.2025 в 19:43
91 беспилотник и ноль признаний: вокруг атаки на резиденцию президента РФ возникла опасная пауза

Киев отказался признаваться в атаке на резиденцию президента РФ, назвав произошедшее вымышленным эпизодом.

Читать полностью » Акулу с человеческим телом в пасти заметили в заливе Монтерей — ABC News 29.12.2025 в 15:30
Тихий заплыв закончился трагедией: океан утащил пловчиху, оставив жуткие свидетельства

У берегов Калифорнии очевидец заметил акулу с человеческим телом в пасти. История исчезновения пловчихи получила трагическое продолжение.

Читать полностью » Гашиш массой 54,74 грамма нашли в желудке жителя Тувы — ТАСС 29.12.2025 в 11:43
Гашиш “всплыл” после обследования: в Туве наркотики нашли в желудке задержанного

Необычная история задержания жителя Тувы: как наркотики оказались в его желудке? Узнайте, какие меры приняли полицейские и что скрывается за этой шокирующей находкой.

Читать полностью »

Новости
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6.2 произошло у западного побережья Японии — JMA
Мир
Великобритания запретила рекламу фастфуда с 5:30 до 21:00 — Минздрав
Красота и здоровье
Ферменты нарушают коммуникацию бактерий в зубном налете — NPJ
Туризм
Мэр Мерсина планирует привлечь миллион туристов из России к 2026 году — Турпром
Наука
Аммоний в метеорите может быть источником азота для зарождения жизни — СПбГУ
СФО
В Томской области выявили 21 случай гонконгского гриппа — Роспотребнадзор
Наука
Китайские астронавты завершили месячную спелеотренировку в Улуне — CMSA
Культура и шоу-бизнес
Зарубежный фильм вошёл в тройку лидеров проката впервые с 2021 года — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet