Как дрон стал причиной трагедии в Твери: что привело к падению беспилотника на многоквартирный дом

В Твери в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооружённых сил Украины произошло ЧП, в результате которого загорелся многоквартирный дом. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

Хронология происшествия

Информация о случившемся поступила сначала от Telegram-канала Baza. Очевидцы рассказали, что в небе было слышно несколько взрывов — порядка пяти, после чего беспилотник поразил девятиэтажный дом. Удар пришелся на верхние этажи здания, что вызвало возгорание. Обломки БПЛА разлетелись по двору.

После падения дронов на место ЧП были направлены все оперативные службы. Спасатели ликвидировали открытое горение в одной из квартир на третьем часу ночи. Из соседней квартиры был спасён пострадавший.

Последствия и меры реагирования

Позднее Виталий Королев подтвердил факт падения беспилотника и рассказал о последствиях происшествия. Один из обломков дронов пробил окна квартиры на девятом этаже, что привело к гибели одного человека. Жители соседних квартир были эвакуированы. Пожарные быстро справились с возгоранием.

"Двое пострадавших находятся в больнице. Силы и средства работают на месте", — сообщил врио губернатора Тверской области.

Королев прибыл на место происшествия, где провел совещание с представителями экстренных служб и коммунальных служб региона. Власти региона опубликовали видео с совещания, которое было снято на месте происшествия.