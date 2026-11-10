Авиационная промышленность Южной Кореи продемонстрировала впечатляющий рост выручки: что скрывается за взлетом авиагиганта

Южнокорейская авиастроительная компания KAI (Korea Aerospace Industries) отчиталась о резком росте показателей в третьем квартале 2026 года. Согласно биржевой отчётности, выручка увеличилась на 49% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 1,1 трлн вон. Операционная прибыль выросла на 32%, до 79,4 млрд вон. Главным источником роста стали поставки боевых самолётов.

Компания завершила несколько программ разработки и перешла к серийному производству. В сентябре ВВС Республики Корея получили первый серийный истребитель KF-21 — через десять лет после начала работ над ним. Кроме того, KAI закончила поставку Польше 12 лёгких боевых самолётов FA-50GF. Варшава купила их как временное решение до получения основной партии из 36 машин в версии FA-50PL.

Экспортные контракты и гражданское направление

Помимо заказов для ВВС Южной Кореи и Польши, KAI выполняла контракты и для других зарубежных заказчиков. Среди них — поставки FA-50M Малайзии, модернизация филиппинских FA-50PH и продление ресурса учебных самолётов KT-1 в Индонезии. Заметную часть выручки принесли два вертолётных проекта на базе KUH-1 Surion: ударный вертолёт для морской пехоты (MAH) и вертолёт противоминной обороны (MCH).

Гражданское аэрокосмическое подразделение KAI также нарастило выручку — на 7%, до 263 млрд вон.

Снижение чистой прибыли

При росте выручки и операционной прибыли чистая прибыль компании сократилась на 51%. Причины KAI в отчёте не раскрывает. Южнокорейские СМИ связывают это с ослаблением доллара США к воне в отчётном периоде.

Задержки с двигателями и прогноз

Отставание наметилось в программе лёгкого вооружённого вертолёта LAH: из-за задержек с двигателями темп выпуска машин снизился. В KAI рассчитывают наверстать отставание в четвёртом квартале.

В ближайшие месяцы загрузку производства обеспечат серийные KF-21, FA-50 и LAH. По оценке компании, если планы будут выполнены, годовая выручка впервые в истории превысит 5 трлн вон. Портфель подтверждённых заказов KAI сейчас составляет 26,3 трлн вон.