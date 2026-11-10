Россия Спорт Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
KF-21 на Seoul ADEX 2023
KF-21 на Seoul ADEX 2023
© commons.wikimedia.org by AnShmat is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Технологии
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 18:34

Авиационная промышленность Южной Кореи продемонстрировала впечатляющий рост выручки: что скрывается за взлетом авиагиганта

Южнокорейская авиастроительная компания KAI (Korea Aerospace Industries) отчиталась о резком росте показателей в третьем квартале 2026 года. Согласно биржевой отчётности, выручка увеличилась на 49% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 1,1 трлн вон. Операционная прибыль выросла на 32%, до 79,4 млрд вон. Главным источником роста стали поставки боевых самолётов.

Компания завершила несколько программ разработки и перешла к серийному производству. В сентябре ВВС Республики Корея получили первый серийный истребитель KF-21 — через десять лет после начала работ над ним. Кроме того, KAI закончила поставку Польше 12 лёгких боевых самолётов FA-50GF. Варшава купила их как временное решение до получения основной партии из 36 машин в версии FA-50PL.

Экспортные контракты и гражданское направление

Помимо заказов для ВВС Южной Кореи и Польши, KAI выполняла контракты и для других зарубежных заказчиков. Среди них — поставки FA-50M Малайзии, модернизация филиппинских FA-50PH и продление ресурса учебных самолётов KT-1 в Индонезии. Заметную часть выручки принесли два вертолётных проекта на базе KUH-1 Surion: ударный вертолёт для морской пехоты (MAH) и вертолёт противоминной обороны (MCH).

Гражданское аэрокосмическое подразделение KAI также нарастило выручку — на 7%, до 263 млрд вон.

Снижение чистой прибыли

При росте выручки и операционной прибыли чистая прибыль компании сократилась на 51%. Причины KAI в отчёте не раскрывает. Южнокорейские СМИ связывают это с ослаблением доллара США к воне в отчётном периоде.

Задержки с двигателями и прогноз

Отставание наметилось в программе лёгкого вооружённого вертолёта LAH: из-за задержек с двигателями темп выпуска машин снизился. В KAI рассчитывают наверстать отставание в четвёртом квартале.

В ближайшие месяцы загрузку производства обеспечат серийные KF-21, FA-50 и LAH. По оценке компании, если планы будут выполнены, годовая выручка впервые в истории превысит 5 трлн вон. Портфель подтверждённых заказов KAI сейчас составляет 26,3 трлн вон.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ИИ перестает быть просто программой: почему встал вопрос о сознании нейросети сегодня в 14:33

IT-эксперт Илья Рыбальченко прокомментировал NewsInfo утверждение о грядущем приобретении нейросетями сознания.

Читать полностью » Самолеты и вертолеты получат неожиданного конкурента: в России возрождают забытый вид транспорта сегодня в 12:16

Пилот Олег Смирнов объяснил NewsInfo, зачем Россия возрождает дирижаблестроение.

Читать полностью » Бело-оранжевые спасатели вышли на службу: военные Аргентины получили шесть вертолётов Bell 04.11.2026 в 7:13

Вооруженные силы южноамериканской республики обновили авиапарк для выполнения сложнейших задач в суровых климатических условиях и труднодоступной местности.

Читать полностью » Монополия США дала трещину: Китай вплотную подобрался к многоразовым космическим кораблям 04.11.2026 в 3:41

Разведка США раскрыла детали текущих миссий китайского флота, способного поменять расстановку сил на орбите в ближайшие годы.

Читать полностью » Небо на десять лет вперёд: Lockheed Martin и Пентагон договорились о выпуске 850 истребителей F-35 02.11.2026 в 16:37

Крупнейший оборонный подрядчик и американское военное ведомство заложили фундамент для десятилетнего цикла производства, меняя подход к логистике.

Читать полностью » В России обсуждают лимиты на зарубежный трафик: кого могут затронуть последствия 28.10.2026 в 14:25

IT-эксперт Андрей Ярных объяснил NewsInfo, почему лимиты на зарубежный интернет-трафик могут вызвать серьезные сбои в работе популярных сервисов.

Читать полностью » Нейросети могут подставить в самый неподходящий момент: какой навык защищает от ошибок искусственного интеллекта 19.10.2026 в 13:16

IT-эксперт Никита Николаев объяснил NewsInfo, почему креативность и адаптация задач жизненно важны для работы с искусственным интеллектом.

Читать полностью » Российский аналог iPhone столкнулся с жесткой реальностью: что придется создать практически с нуля 11.09.2026 в 12:18

Аналитик Эльдар Муртазин оценил для NewsInfo перспективы импортозамещения России в сфере электроники и рассказал о зависимости от зарубежных поставок.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Печень перестала справляться, а донорского органа нет: российская разработка может изменить ситуацию
Положите хурму рядом с этим фруктом на два дня: результат приятно удивит
Диски те же, резина та же, а баланс уже не тот: что упускают водители при смене колёс
Технологии
MBDA разработает семейство дальнобойных ракет Stratus для поражения наземных и морских целей
Страховку включили в стоимость автомобиля без спроса: покупателям стоит знать об одном нюансе
Общество
Школьников хотят знакомить с профессиями раньше: почему пятый класс оказался под вопросом
Красота и здоровье
Иммунитет не включается по щелчку: сезон гриппа выявил слабое место популярного способа профилактики
Технологии
Франция заказала крупный боевой подводный дрон: создание автономного хищника изменит баланс сил в океане
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet