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  • Опубликована сегодня в 12:07

Накануне курортного сезона правительство РФ упростило процедуру организации летних кафе

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил расширение перечня объектов, для размещения которых не нужно оформлять права на земельные участки, сообщает пресс-служба правительства.

Благодаря расширению перечня объектов, для размещения которых не нужно оформлять права на земельные участки, владельцы ресторанов и кафе смогут экономить время и деньги на процедурах по получению разрешений на использование земельных участков. Это также способствует развитию городской инфраструктуры и повышению комфорта городской среды.

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