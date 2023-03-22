Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил расширение перечня объектов, для размещения которых не нужно оформлять права на земельные участки, сообщает пресс-служба правительства.

Благодаря расширению перечня объектов, для размещения которых не нужно оформлять права на земельные участки, владельцы ресторанов и кафе смогут экономить время и деньги на процедурах по получению разрешений на использование земельных участков. Это также способствует развитию городской инфраструктуры и повышению комфорта городской среды.