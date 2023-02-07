Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву заявил, что спецоперация на Украине завершится до конца 2023 года.

"Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос о возобновлении авиасообщения с европейскими странами.

Напомним, что с 24 февраля Россия ведёт специальную военную операцию (СВО) на Украине с целью освобождения Донбасса и создания условий, гарантирующих безопасность России.