"Подождите два-три дня": Кадыров высказался о происходящем в Курской области

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал хорошие новости через "два-три дня". Об этом он сообщил в беседе с ИА "Чечня Сегодня".
"Подождите два-три дня, будут хорошие результаты", — заявил глава Чечни.
Что именно будет предприниматься за это время, Кадыров не уточнил.
Нападение украинской армии на Курскую область произошло утром 6 августа. В результате между ВСУ и ВС РФ совместно с пограничниками завязался бой, в ходе которого российским войскам удалось не допустить прорыва украинской армии вглубь территории РФ. Комментируя произошедшее, президент Владимир Путин назвал случившееся очередной масштабной провокацией, а также отметил, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации
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