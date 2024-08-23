Один из сыновей Кадырова продемонстрировал умение стрелять из двух пулеметов сразу

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 16-летний Адам в очередной раз продемонстрировал свои умения владения оружием. В этот раз он устроил стрельбу сразу из двух пулеметов. Соответствующее видео выложил сам Адам на своей странице в Instagram*.
Однако ролик был выложен еще 19 мая, но распространился только сейчас.
На кадрах демонстрируется, что сын Кадырова держит в каждой руке автоматическое оружие золотистого цвета. Подняв пулеметы над столом, он начал вести стрельбу. После прекращения огня решил продолжить, но уже только с одним пулеметом.
Попал ли Адам по мишеням неизвестно, так как они не попали в кадр. Рядом с юношей стояли несколько мужчин, которые контролировали весь процесс.
Стоит отметить, что во время недавнего визита Владимира Путина в Чечню Адам Кадыров демонстрировал главе государства свои навыки стрельбы. На учебной площадке он в движении стреляет по мишеням.
Фото: freepick.com
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