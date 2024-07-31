В настоящее время около 10 тысяч бойцов из Чечни участвуют в выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО) на 14 направлениях.

Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, с начала СВО в зону боевых действий было направлено более 45 тысяч солдат из Чечни, из которых 18 603 — добровольцы. Кадыров также отметил, что добровольцы набираются и из других регионов России.

Кроме того, он рассказал, что Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова отправил на СВО тысячи единиц техники, включая 201 бронемашину, 1766 единиц спецтранспорта и 5980 квадрокоптеров.

Глава региона подчеркнул, что участие в СВО является "священным долгом" каждого чеченца, который не хочет жить по европейским ценностям.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International license)