Мужчина с чашкой кофе
© unsplash.com by Andrew Neel andrewtneel is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:43

Скамейка запасных на рынке труда не работает как в спорте: кадровый резерв оказался с подвохом

Быстро увеличить кадровый резерв в России сейчас крайне тяжело из-за острого дефицита труда, пояснил HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян. О сокращении числа потенциальных работников в кадровом резерве специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Кадровый резерв в России стремительно тает, за пять лет он сократился с семи до четырех миллионов человек, сообщило ранее издание "Известия".

Мурадян отметил, что кадровый резерв в России сократился не из-за ухудшения ситуации, а потому что большинство потенциальных работников уже трудоустроены. По его словам, рынок столкнулся с сильным дефицитом труда, особенно в сегменте линейного персонала.

"В стране сейчас очень много работы и очень мало желающих выполнить эту работу. Именно поэтому кадровый резерв достигает минимума", — пояснил Мурадян.

Эксперт добавил, что при низкой безработице работодателям становится сложнее закрывать вакансии. Особенно остро, по его словам, нехватка ощущается среди специалистов рабочих профессий и персонала в бытовом секторе.

"Приведу пример, на одного сварщика приходится двенадцать желающих, на одну швю приходится восемь желающих, для сравнения, на одного менеджера по продаже приходится четыре. Это также касается нянь, горничных. Не ты выбираешь няню, а няня выбирает тебя. Вот такая история интересная получается", — добавил эксперт.

По мнению Мурадяна, быстро увеличить число потенциальных работников в кадровом резерве сейчас практически невозможно без привлечения иностранной рабочей силы. Он считает, что одним из доступных решений может стать временный ввоз работников из стран Азии и Африки.

Специалист также обратил внимание, что Россия постепенно меняет подход к привлечению мигрантов. По его словам, акцент смещается от стран Средней Азии в сторону Юго-Восточной Азии и Африки.

HR-эксперт Елена Булкина подчеркнула, что наличие кадрового резерва не гарантирует присутствия нужных специалистов в конкретной местности. На практике, по ее словам, компании все равно могут быть вынуждены переманивать опытных сотрудников из других организаций, а резерв чаще подходит для неквалифицированной или временной работы.

Специалист добавила, что призывы к увеличению кадрового резерва фактически означают призывы к росту числа безработных. Такая логика, по ее мнению, работает только в сфере малоквалифицированного труда и не способствует повышению производительности.

