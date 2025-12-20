Кадровые сдвиги в ЦИК: обновление состава может затронуть почти половину комиссии

Плановое обновление состава Центральной избирательной комиссии России в 2026 году может привести к заметным кадровым изменениям. Речь идёт не только о ротации действующих членов, но и о возможном появлении в комиссии новых фигур, включая участников специальной военной операции. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с формированием ЦИК.

Обновление состава и процедура отбора

Полномочия действующего состава Центральной избирательной комиссии, включающего 15 человек, истекают в марте 2026 года. При этом законодательство не ограничивает число сроков пребывания в ЦИК, однако частичная смена состава считается устоявшейся практикой.

По словам источника ТАСС в парламенте, обычно в ходе обновления меняются до семи членов комиссии. Перед принятием решений проводится оценка работы действующих членов, в которой участвуют три института, обладающие правом формирования ЦИК: президент России, Совет Федерации и Государственная дума.

"Как правило, меняются до семи членов ЦИК", — отметил собеседник ТАСС в парламенте.

Он подчеркнул, что сама комиссия не принимает решений о собственном составе — все назначения зависят исключительно от этих трёх институтов.

Будущее руководство и преемственность курса

На данный момент в ЦИК нет ясности относительно будущей конфигурации руководства. Сейчас комиссию возглавляет Элла Памфилова, её заместителем является Николай Булаев, секретарём — Наталья Бударина.

В то же время, по словам источника в ЦИК РФ, возможные кадровые изменения, в том числе на уровне руководства, не повлияют на ключевые направления работы комиссии. Речь идёт прежде всего о развитии цифровых сервисов и расширении форм волеизъявления.

"Этот процесс уже выстроен. Даже если в руководстве появятся новые люди, это не означает, что работа станет хуже или будет пересмотрена", — добавил собеседник ТАСС в ЦИК РФ.

Возможное участие фронтовиков в работе ЦИК

Отдельное внимание уделяется вопросу включения в состав комиссии участников СВО. Как отмечают источники ТАСС, речь идёт прежде всего о тех, кто уже задействован в избирательной системе и обладает соответствующим опытом.

"Участники СВО уже работают в российских избирательных комиссиях, в том числе на руководящих должностях и в аппаратах", — подчеркнул источник.

Среди потенциальных кандидатов рассматриваются действующие парламентарии — участники СВО, имеющие опыт работы с избирательным законодательством. В ЦИК при этом подчёркивают, что новым членам комиссии будет обеспечена поддержка для адаптации к специфике работы, независимо от их предыдущего профессионального пути.

Сроки обсуждения кандидатур

Говорить о конкретных фамилиях пока рано. По информации источников, обсуждение и последующее внесение кандидатур ожидается не ранее февраля. Именно тогда процесс обновления ЦИК может перейти в практическую фазу.