Байопик о Дональде Трампе: первый клип и угрозы судебного преследования

Арт-хаусный кинопрокатчик Briarcliff Entertainment обнародовал первый фрагмент из биографического фильма о кандидате в президенты США от Республиканской партии Дональде Трампе, несмотря на угрозы судебного разбирательства со стороны его адвокатов.
Фильм, получивший название "Ученик", отсылает к популярному реалити-шоу о бизнесе, которое Трамп вел на протяжении многих сезонов и которое, по мнению многих, сыграло ключевую роль в его победе на президентских выборах в 2016 году.
Премьера картины, рассказывающей о начале карьеры нью-йоркского бизнес-магната Трампа в 1970-80-х годах, состоялась на Каннском кинофестивале в мае и была встречена овациями зрителей.
Международные прокатчики быстро приобрели права на показ фильма, однако в США кинолента столкнулась с трудностями из-за угроз судебного преследования со стороны Трампа.
В центре внимания фильма находятся отношения Трампа с его бизнес-наставником, скандально известным адвокатом Роем Коном. В опубликованном отрывке Кон дает Трампу советы во время телефонного интервью с журналисткой, призывая использовать более пафосные выражения, чтобы подчеркнуть превосходство планируемого здания над другими. Считается, что именно под влиянием Кона сформировалась публичная личность Трампа, известная нам сегодня.
Роль Трампа в фильме исполнил американский актер румынского происхождения Себастьян Стэн, известный по супергеройским франшизам Marvel. Роя Кона играет Джереми Стронг, получивший признание за свою роль в сериале "Наследники", за которую он был удостоен премий "Золотой глобус" и "Эмми".
Адвокаты Трампа обвинили создателей фильма в клевете и вмешательстве в выборы, выразив особое недовольство сценой изнасилования, якобы совершенного Трампом в отношении его первой жены Иваны.
Однако во время первой предвыборной кампании Трампа Ивана публично отрицала наличие насилия в их браке и даже поддерживала его в борьбе за президентское кресло. Она ушла из жизни в 2022 году.
Премьера фильма в ограниченном прокате в США намечена на 11 октября. В настоящее время продюсеры картины проводят сбор средств на краудфандинговой платформе Kickstarter, чтобы покрыть расходы на маркетинг и возможные судебные разбирательства с Трампом.
Фото: www. dvidshub.net/Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley (the image or file is in the public domain)
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