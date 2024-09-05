Министр хаджа Саудовской Аравии посетил Чечню и обсудил развитие паломничества

Министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик бен Фаузан ар-Рабиа прибыл в Чечню в четверг и встретился с главой республики Рамзаном Кадыровым.

В своем Telegram-канале Кадыров сообщил о содержательной беседе, состоявшейся с высокопоставленным гостем, который приехал во главе значительной делегации. Он выразил радость и честь принимать представителей священной Саудовской Аравии.

В ходе встречи министр отметил, что в настоящее время активно продолжается подготовка к предстоящему умре, малому паломничеству, которое можно совершать в любое время года, кроме периода хаджа. Глава делегации также добавил, что в прошлом году святые места для мусульман посетили 72 тысячи человек из России.

Кадыров подчеркнул, что благодаря политике президента России Владимира Путина, отношения между двумя странами укрепляются с каждым годом. Он отметил, что стремление лидера страны создать условия для гармоничного сосуществования всех конфессий способствует процветанию ислама в России, за что республика выражает искреннюю признательность.

Глава Чечни считает, что успехи региона являются результатом курса, заложенного первым президентом республики, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым. По его словам, тот уделял особое внимание восстановлению и строительству религиозных объектов, что привело к появлению в Чечне около полутора тысяч мечетей и других культовых сооружений.

В завершение встречи Тауфик бен Фаузан ар-Рабиа высоко оценил достигнутые результаты в области социально-экономического развития региона и выразил восхищение благоустройством столицы Чечни, Грозного. Кадыров поблагодарил министра за добрые слова в адрес своего отца и всей команды.

Фото: www.kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)