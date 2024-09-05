Министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик бен Фаузан ар-Рабиа прибыл в Чечню в четверг и встретился с главой республики Рамзаном Кадыровым.
В своем Telegram-канале Кадыров сообщил о содержательной беседе, состоявшейся с высокопоставленным гостем, который приехал во главе значительной делегации. Он выразил радость и честь принимать представителей священной Саудовской Аравии.
В ходе встречи министр отметил, что в настоящее время активно продолжается подготовка к предстоящему умре, малому паломничеству, которое можно совершать в любое время года, кроме периода хаджа. Глава делегации также добавил, что в прошлом году святые места для мусульман посетили 72 тысячи человек из России.
Кадыров подчеркнул, что благодаря политике президента России Владимира Путина, отношения между двумя странами укрепляются с каждым годом. Он отметил, что стремление лидера страны создать условия для гармоничного сосуществования всех конфессий способствует процветанию ислама в России, за что республика выражает искреннюю признательность.
Глава Чечни считает, что успехи региона являются результатом курса, заложенного первым президентом республики, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым. По его словам, тот уделял особое внимание восстановлению и строительству религиозных объектов, что привело к появлению в Чечне около полутора тысяч мечетей и других культовых сооружений.
В завершение встречи Тауфик бен Фаузан ар-Рабиа высоко оценил достигнутые результаты в области социально-экономического развития региона и выразил восхищение благоустройством столицы Чечни, Грозного. Кадыров поблагодарил министра за добрые слова в адрес своего отца и всей команды.
Фото: www.kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Российские ВКС ликвидировали базы боевиков в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан первого ранга Олег Игнасюк, сообщил на пресс-конференции, что российские Воздушно-космические силы нанесли удары по двум лагерям боевиков, покинувших зону Эт-Танф.
Запад определил, что лучший вариант для Украины — пророссийское правительство
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works высказал тревожный прогноз о будущем Украины, утверждая, что ее будущее зависит от того, кто будет управлять страной.
Правительство выделило почти 900 миллионов на поддержку ЖКХ
Правительство России выделило из резервного фонда более 822 миллионов рублей на софинансирование региональных программ по развитию предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.
Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники
Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.