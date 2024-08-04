Кадыров крепкий орешек, в своём возрасте способен отжаться 30 раз

Кадыров отжался 30 раз чтобы опровергнуть слухи об ухудшении его здоровья

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в очередной раз опроверг слухи о проблемах со здоровьем. В эфире телеканала "Россия 1" он заявил о своем отличном самочувствии, подтвержденном регулярными медицинскими обследованиями. По словам Кадырова, недавнее обследование выявило лишь небольшой недостаток витамина D.

В подтверждение своих слов глава Чечни выполнил перед телекамерами комплекс физических упражнений, включая отжимания. Он также добавил, что не обращает внимания на распространяемые в СМИ слухи о его здоровье, считая их попыткой дестабилизировать ситуацию в республике. Кадыров уверен, что эти слухи распространяются теми, кому не нравится успешное восстановление Чечни после военных действий.

Напомним, что в сентябре прошлого года Кадыров уже опровергал информацию об ухудшении своего здоровья, объясняя свой визит в московскую клинику необходимостью навестить больного родственника. Он неоднократно подчеркивал, что чувствует себя абсолютно здоровым и полным сил.

Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Президента Российской Федерации