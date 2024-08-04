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Кадыров поделился, что наёмников из Чечни так много, то их не успевают одевать и обувать
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Из Чечни на зону СВО отплавилось более 18 тыс. человек, чем очень гордится Рамзан Кадыров

Кадыров поделился, что наёмников из Чечни так много, то их не успевают одевать и обувать

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о большом наплыве добровольцев, желающих отправиться в зону проведения специальной военной операции на Украине. В эфире телеканала "Россия 1" он отметил, что сейчас в республике наблюдается настолько высокий уровень патриотизма и готовности защищать Родину, что местные власти сталкиваются с трудностями в своевременной подготовке и экипировке всех добровольцев.

По словам Кадырова, процесс обучения, обеспечения снаряжением и последующей отправки добровольцев в зону боевых действий требует значительных ресурсов и времени. Несмотря на все усилия, число желающих внести свой вклад в спецоперацию настолько велико, что обработать все заявки и провести необходимую подготовку в кратчайшие сроки становится проблематично.

Напомним, что ранее Кадыров уже сообщал о значительном количестве добровольцев из Чечни, отправившихся на Украину с начала специальной военной операции. Эта информация подтверждает высокий уровень поддержки действий российской армии среди населения республики и готовность жителей Чечни защищать интересы страны.

Таким образом, заявление Кадырова свидетельствует о том, что патриотический подъем и желание участвовать в защите Родины в Чечне не ослабевают, а наоборот, набирают силу. Это является важным фактором в успешном проведении специальной военной операции и достижении поставленных целей.

Фото: From Wikimedia Commons/ Богдан Руденко (Ministry of Defence of the Russian Federation )

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