Заявление депутата Госдумы Виктора Соболева о том, что Россия вряд ли пойдет против Польши свидетельствует о его "готовности проиграть войну". Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram.
"Я не понимаю: мы должны бояться третьей мировой войны или должны защищать интересы российского народа?", — задался вопросом Кадыров.
По его словам, десятки стран, называющие себя мировым сообществом, предоставляют Киеву вооружения, из которых те обстреливают территории России.
"Жители четырех регионов проводили референдум, надеясь на смелость и решительность наших генералов, а не на позорную покорность тыловых чиновников", — указал Кадыров.
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