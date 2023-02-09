Заявление депутата Госдумы Виктора Соболева о том, что Россия вряд ли пойдет против Польши свидетельствует о его "готовности проиграть войну". Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram.

"Я не понимаю: мы должны бояться третьей мировой войны или должны защищать интересы российского народа?", — задался вопросом Кадыров.

По его словам, десятки стран, называющие себя мировым сообществом, предоставляют Киеву вооружения, из которых те обстреливают территории России.

"Жители четырех регионов проводили референдум, надеясь на смелость и решительность наших генералов, а не на позорную покорность тыловых чиновников", — указал Кадыров.